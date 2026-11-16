W poprzednim odcinku Rómulo przekazał Píi wieści o śmierci Gregoria, co wstrząsnęło mieszkańcami pałacu. Curro spotkał się z Julią, by powtórzyć jej ostatnie słowa Paca. Lope przyznał Verze, że zaczynają go przytłaczać różnice społeczne dzielące ich oboje. Jana martwiła się, jak bliscy Manuela zareagują na wiadomość o planowanym ślubie. Niepokój wzbudził też sierżant Burdina, który pokazał zarządcy kopertę z La Promesy znalezioną przy zmarłym. A co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 525 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Santos wykradnie zeszyt Marii i przekaże go Petrze, a ta natychmiast odda go markizie. Manuel postanowi podzielić się z Currem nowinami i poda mu wyznaczoną datę swojego ślubu. Martina przyzna się Catalinie, że czuje coraz większą zazdrość o Julię. Lope zapewni Verę, że przestanie podważać sens ich związku i wreszcie jej zaufa. Tymczasem narastające przygnębienie Cataliny stanie się powodem szczerego niepokoju dla całej pałacowej służby.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 525 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

525. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Fabuła skupia się na losach Jany, młodej służącej, która chce odkryć prawdę o bolesnej przeszłości swojej rodziny. Wszystko komplikuje jednak nagłe uczucie do Manuela, syna markiza, co staje się źródłem wielu konfliktów klasowych. Pałac Luján to miejsce pełne intryg, zdrad oraz mrocznych tajemnic arystokracji. Produkcja pokazuje kontrast między wystawnym życiem właścicieli a trudną codziennością ich służby. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)