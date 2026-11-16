W poprzednim odcinku Kornel wyznał Ostrej, że bardzo podoba mu się muzyka jej znajomego, Onu. Ula nie kryła wściekłości na Nowika, który wciąż nie przysłał pieniędzy na dzieci, a Bożenka wróciła do domu po weekendzie, podczas którego Franek znalazł w jej torbie zmysłową koszulkę. Rutka zbagatelizował swoje problemy ze zdrowiem, co skończyło się wezwaniem pogotowia po nagłym ataku kaszlu w pracy. Gustaw martwił się brakiem kontaktu z Agatką, lecz Surmaczowa radziła mu zachować spokój i zaufać ukochanej. Czego teraz się spodziewać?

2026_02_13 ESKA Grażyna Wolszczak WYWIAD

„Klan” odcinek 4782 - streszczenie

Poranek w domu Lubiczów rozpocznie się od poważnej rozmowy Miłosza i Bożenki o rozwodzie, która błyskawicznie przerodzi się w gwałtowną awanturę. Rutka spróbuje ukryć przed bliskimi, że bierze leki przepisane przez pogotowie, ale Judyta i Irmina znajdą na stole pozostawione zalecenia lekarskie. Zaniepokojona Irmina pojedzie za mężem do biura, gdzie wymusi na nim obietnicę wykonania badania RTG jeszcze tego samego dnia. Monika, zmartwiona brakiem wieści od syna, zapowie wizytę w Częstochowie, aby sprawdzić, jak Daniel i Kaja radzą sobie z opieką nad dzieckiem. W kwiato-kawiarni Wiesiek Lis zacznie naciskać na Bolka, twierdząc, że w stowarzyszeniu narasta bunt, a prezes powinien dobrowolnie ustąpić ze stanowiska. Skoczek przedstawi Pawłowi nowy plan budowy schronu w przydomowym ogródku, co ku zaskoczeniu Pawła spotka się z aprobatą Juniora.

„Klan” odcinek 4782 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 4782. odcinek serialu „Klan” zostanie wyemitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 18:05 na antenie TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to najdłużej emitowana polska telenowela, która od lat towarzyszy widzom śledzącym losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Produkcja opowiada o codziennym życiu bohaterów, ich dylematach zawodowych oraz skomplikowanych relacjach z bliskimi. Fabuła toczy się naturalnym rytmem, poruszając tematy zdrowia, miłości oraz trudnych decyzji zmieniających rzeczywistość. Serial jest ceniony za bliskość realiom polskiego społeczeństwa i stałą obecność lubianych postaci. Twórcy kładą duży nacisk na wartości rodzinne oraz odpowiedzialność za drugiego człowieka. W obsadzie serialu występują:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)