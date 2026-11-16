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W poprzednim odcinku policjanci wypytywali Beren o to, skąd wzięła swoje kolczyki. Fadime wyjawiła Mukadder, że Sinem jest zakochana i planuje ucieczkę z domu, choć szybko pożałowała swojej wylewności. Cihan cieszył się, że Hancer wkrótce odzyska wolność, a Cemil próbował załagodzić domowe kłótnie i namawiał Deryę do powrotu. Czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 256 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Cihan dostrzeże, że Hancer i Melih po rozwodzie zachowują się nienaturalnie, co tylko utwierdzi go w przekonaniu, że coś przed nim ukrywają. Mukadder postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zacznie szukać odpowiedniego kandydata na męża dla Sinem. Z kolei Engin spróbuje wciągnąć Beren do wspólnej intrygi przeciwko Beyzie. Jednocześnie Derya dogada z Yoncą szczegóły zatrudnienia Cemila w salonie i ustali konkretne warunki jego pracy.
„Panna młoda” odcinek 256 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 256. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godzinie 17:20 na antenie TVP2.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o losach Hancer, która jako sierota od wczesnych lat musiała wykazywać się ogromną siłą charakteru. Chcąc ratować chorego brata, dziewczyna przystaje na propozycję zaaranżowanego małżeństwa z Cihanem, jedynym spadkobiercą wpływowego rodu. Choć ich relacja zaczyna się od chłodnej kalkulacji, z czasem przeradza się w głębokie uczucie, które musi przetrwać liczne intrygi matki mężczyzny oraz jego byłej żony. To pełna emocji historia o poświęceniu, odwadze i poszukiwaniu szczęścia wbrew przeciwnościom losu. W serialu grają m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)