W poprzednim odcinku policjanci wypytywali Beren o to, skąd wzięła swoje kolczyki. Fadime wyjawiła Mukadder, że Sinem jest zakochana i planuje ucieczkę z domu, choć szybko pożałowała swojej wylewności. Cihan cieszył się, że Hancer wkrótce odzyska wolność, a Cemil próbował załagodzić domowe kłótnie i namawiał Deryę do powrotu. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 256 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cihan dostrzeże, że Hancer i Melih po rozwodzie zachowują się nienaturalnie, co tylko utwierdzi go w przekonaniu, że coś przed nim ukrywają. Mukadder postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zacznie szukać odpowiedniego kandydata na męża dla Sinem. Z kolei Engin spróbuje wciągnąć Beren do wspólnej intrygi przeciwko Beyzie. Jednocześnie Derya dogada z Yoncą szczegóły zatrudnienia Cemila w salonie i ustali konkretne warunki jego pracy.

„Panna młoda” odcinek 256 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 256. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o losach Hancer, która jako sierota od wczesnych lat musiała wykazywać się ogromną siłą charakteru. Chcąc ratować chorego brata, dziewczyna przystaje na propozycję zaaranżowanego małżeństwa z Cihanem, jedynym spadkobiercą wpływowego rodu. Choć ich relacja zaczyna się od chłodnej kalkulacji, z czasem przeradza się w głębokie uczucie, które musi przetrwać liczne intrygi matki mężczyzny oraz jego byłej żony. To pełna emocji historia o poświęceniu, odwadze i poszukiwaniu szczęścia wbrew przeciwnościom losu. W serialu grają m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)