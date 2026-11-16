„Panna młoda”: streszczenie odcinka 256

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-16 11:52

W 256. odcinku serialu „Panna młoda” Cihan zacznie bacznie obserwować Hancer i Meliha, których zachowanie po rozwodzie wyda mu się wyjątkowo podejrzane. Mężczyzna dojdzie do wniosku, że para ma przed nim wspólny sekret i celowo zataja prawdę o swoich relacjach. W tym samym czasie Mukadder postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i spróbuje jak najszybciej znaleźć odpowiedniego kandydata na męża dla Sinem.

W poprzednim odcinku policjanci wypytywali Beren o to, skąd wzięła swoje kolczyki. Fadime wyjawiła Mukadder, że Sinem jest zakochana i planuje ucieczkę z domu, choć szybko pożałowała swojej wylewności. Cihan cieszył się, że Hancer wkrótce odzyska wolność, a Cemil próbował załagodzić domowe kłótnie i namawiał Deryę do powrotu. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 256 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cihan dostrzeże, że Hancer i Melih po rozwodzie zachowują się nienaturalnie, co tylko utwierdzi go w przekonaniu, że coś przed nim ukrywają. Mukadder postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zacznie szukać odpowiedniego kandydata na męża dla Sinem. Z kolei Engin spróbuje wciągnąć Beren do wspólnej intrygi przeciwko Beyzie. Jednocześnie Derya dogada z Yoncą szczegóły zatrudnienia Cemila w salonie i ustali konkretne warunki jego pracy.

„Panna młoda” odcinek 256 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 256. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o losach Hancer, która jako sierota od wczesnych lat musiała wykazywać się ogromną siłą charakteru. Chcąc ratować chorego brata, dziewczyna przystaje na propozycję zaaranżowanego małżeństwa z Cihanem, jedynym spadkobiercą wpływowego rodu. Choć ich relacja zaczyna się od chłodnej kalkulacji, z czasem przeradza się w głębokie uczucie, które musi przetrwać liczne intrygi matki mężczyzny oraz jego byłej żony. To pełna emocji historia o poświęceniu, odwadze i poszukiwaniu szczęścia wbrew przeciwnościom losu. W serialu grają m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Zamyślony Cihan z serialu Panna młoda patrzy w bok. O jego podejrzeniach wobec Hancer przeczytasz na Eska.
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Panna młoda turecki serial
panna młoda

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