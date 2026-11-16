W poprzednim odcinku serialu Cihan zaczął bacznie obserwować Hancer i Meliha, bo ich zachowanie po rozwodzie wydało mu się podejrzane. Mukadder postanowiła szybko znaleźć odpowiedniego kandydata na męża dla Sinem. Engin starał się wciągnąć Beren do wspólnych działań przeciwko Beyzie. Tymczasem Derya i Yonca ustaliły szczegóły zatrudnienia Cemila w salonie i sprecyzowały warunki jego pracy. A czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 257 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku podejrzenia Cihana względem Meliha i Hancer będą narastać, więc mężczyzna zacznie ich uważniej obserwować. Gulsum znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy Beyza wyrzuci ją z domu i zostawi bez żadnego wsparcia. Pomocną dłoń wyciągnie do niej Beren, która zaopiekuje się wyrzuconą kobietą. Hancer i Cihan wspólnie zaangażują się w sprawy Ertugrula, próbując wyciągnąć go z kłopotów. W tym samym czasie Mukadder natrafi na ślad Metina, co zmotywuje ją do dalszych poszukiwań.

„Panna młoda” odcinek 257 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 257. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial opowiadający o losach Hancer, która jako sierota od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Aby opłacić kosztowne leczenie brata, dziewczyna decyduje się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą wpływowego rodu. Ich relacja komplikuje się, gdy w rezydencji muszą znosić obecność byłej żony mężczyzny, Beyzy, oraz intrygi jego matki, Mukadder. Mimo trudnych początków między małżonkami rodzi się uczucie, dla którego Cihan jest gotów przeciwstawić się rodzinie. Produkcja cieszy się popularnością dzięki dynamicznej akcji i emocjonującym wątkom. Obsada tego serialu to m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)