W poprzednim odcinku Skoczek nie rozumiał, dlaczego Sylwia woli piec ciasta dla Heni niż wrócić do pracy księgowej w biurze. Pojechał do Bolka, żeby powiedzieć, co o tym myśli, ale na miejscu usłyszał same pochwały dla wypieków żony. Jego opór zaczął więc słabnąć. Rutka obiecał Irminie, że wkrótce przyjedzie do Zambrowa, gdzie Bogna miała pomóc mu przy dzieciach. Choroba Jakubowskiej pokrzyżowała jednak te plany. Po kolejnej kłótni z Oskarem Jerzy zapowiedział Marioli poważną rozmowę o jej obowiązkach w domu. Mariola uznała, że to Oskar powinien bardziej angażować się w codzienne sprawy. Ula nadal szukała niani i spotkała się z kandydatką bez doświadczenia, która pracowała też jako barmanka w nocnym klubie. Kobieta zapewniła jednak, że poradzi sobie z opieką nad dziećmi, bo sama ma troje młodszego rodzeństwa.

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„Klan” odcinek 4752 - streszczenie

Damian i Karol zaczną się zastanawiać, czy nadal powinni korzystać z usług Marioli. Beata będzie chciała przeprowadzić się z Piotrem do ojca na czas remontu i poprosi Jerzego o zgodę. Na jaw wyjdzie też sekret Jaromira. Mężczyzna jest homoseksualistą, a ślub z Zosią wziął tylko po to, żeby uniknąć pretensji ze strony ojca. Agnieszka i Janusz uznają, że Zosia powinna jak najszybciej wrócić do Polski. Irmina wciąż będzie przebywać w Zambrowie razem z matką. Bogna zachoruje, dlatego Filip pomoże Rutce w opiece nad dziećmi. Wsparcie prezesowi zaoferuje również Leszek. Dżesika zaproponuje Czesi nowy biznes, czyli wypożyczalnię ekskluzywnych kreacji wieczorowych. Brajan od razu zapyta, skąd wezmą pieniądze na ten pomysł. Witek zostanie użądlony przez szerszenia, więc Anna wezwie strażaków.

„Klan” odcinek 4752 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4752 odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026 roku, w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. To wtedy wyjdzie na jaw prawda o Jaromirze i jego małżeństwie z Zosią. Beata również zwróci się do Jerzego z ważną prośbą.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP1. Opowiada o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów oraz ludziach, którzy są częścią ich codzienności. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, kryzysami w związkach, chorobami i kłopotami w pracy. Często nawet pozornie drobne decyzje wpływają na ich relacje. W życiu Lubiczów ważną rolę odgrywają także partnerzy, dzieci, przyjaciele i sąsiedzi. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Tomasz Bednarek jako Jacek Borecki

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz