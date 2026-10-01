W poprzednim odcinku Jana wyznała Manuelowi, że Pía wciąż żyje. Lorenzo zaczął podejrzewać, że służba potajemnie produkuje dżemy i sprzedaje je w Luján. Catalina postanowiła pojechać do Pelaya, by wyjaśnić niewyjaśnione sprawy z przeszłości. María poinformowała Janę o planowanym ślubie z Salvadorem, a Alonso stanowczo zażądał, by María Antonia opuściła La Promesę. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 495 - streszczenie

Martina zgodzi się na ślub swojej matki z Ayalą. Margarita zacznie jednak zastanawiać się, czy mężczyzna, za którego chciała wyjść, naprawdę jest tym, za kogo się podaje. Manuel ponownie poprosi Janę o rękę. Catalina odnajdzie Pelaya. Służba zrezygnuje z produkcji dżemów.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 495 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

495. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. To wtedy powrócą kolejne sprawy mieszkańców pałacu La Promesa.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudnia się w pałacu jako służąca, by odkryć prawdę i znaleźć winnych. Jej uczucie do Manuela, syna markiza, szybko komplikuje jednak wszystkie plany. W pałacu trwa też walka o pozycję, a konflikty między arystokracją i służbą przeplatają się z romansami, zdradami oraz szantażami. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Marga Martínez jako Petra Arcos

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena