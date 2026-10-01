"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 495

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-01 6:50

W 495. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Manuel po raz kolejny poprosi Janę o rękę. Martina zgodzi się na ślub matki z Ayalą, ale Margarita zacznie mieć poważne wątpliwości co do przyszłego męża. Czy Ayala jest naprawdę człowiekiem, za którego się podaje?

W poprzednim odcinku Jana wyznała Manuelowi, że Pía wciąż żyje. Lorenzo zaczął podejrzewać, że służba potajemnie produkuje dżemy i sprzedaje je w Luján. Catalina postanowiła pojechać do Pelaya, by wyjaśnić niewyjaśnione sprawy z przeszłości. María poinformowała Janę o planowanym ślubie z Salvadorem, a Alonso stanowczo zażądał, by María Antonia opuściła La Promesę. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 495 - streszczenie

Martina zgodzi się na ślub swojej matki z Ayalą. Margarita zacznie jednak zastanawiać się, czy mężczyzna, za którego chciała wyjść, naprawdę jest tym, za kogo się podaje. Manuel ponownie poprosi Janę o rękę. Catalina odnajdzie Pelaya. Służba zrezygnuje z produkcji dżemów.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 495 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

495. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. To wtedy powrócą kolejne sprawy mieszkańców pałacu La Promesa.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudnia się w pałacu jako służąca, by odkryć prawdę i znaleźć winnych. Jej uczucie do Manuela, syna markiza, szybko komplikuje jednak wszystkie plany. W pałacu trwa też walka o pozycję, a konflikty między arystokracją i służbą przeplatają się z romansami, zdradami oraz szantażami. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
Zbliżenie na twarz Jany z serialu La Promesa - pałac tajemnic. O losach bohaterów przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic