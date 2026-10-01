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W poprzednim odcinku Jana wyznała Manuelowi, że Pía wciąż żyje. Lorenzo zaczął podejrzewać, że służba potajemnie produkuje dżemy i sprzedaje je w Luján. Catalina postanowiła pojechać do Pelaya, by wyjaśnić niewyjaśnione sprawy z przeszłości. María poinformowała Janę o planowanym ślubie z Salvadorem, a Alonso stanowczo zażądał, by María Antonia opuściła La Promesę. Co wydarzy się dalej?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 495 - streszczenie
Martina zgodzi się na ślub swojej matki z Ayalą. Margarita zacznie jednak zastanawiać się, czy mężczyzna, za którego chciała wyjść, naprawdę jest tym, za kogo się podaje. Manuel ponownie poprosi Janę o rękę. Catalina odnajdzie Pelaya. Służba zrezygnuje z produkcji dżemów.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 495 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
495. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. To wtedy powrócą kolejne sprawy mieszkańców pałacu La Promesa.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudnia się w pałacu jako służąca, by odkryć prawdę i znaleźć winnych. Jej uczucie do Manuela, syna markiza, szybko komplikuje jednak wszystkie plany. W pałacu trwa też walka o pozycję, a konflikty między arystokracją i służbą przeplatają się z romansami, zdradami oraz szantażami. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena