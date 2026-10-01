W poprzednim odcinku Lucia nie potrafiła odnaleźć się w nowej sytuacji. Rosina powiedziała mężowi, co doprowadziło ją do depresji. Mężczyzna poszedł potem do Higinia i postawił mu ultimatum: albo zapłaci czynsz, albo będzie musiał się wyprowadzić. Dał też do zrozumienia, że Maria może mu tylko przeszkadzać. Samuel spotkał się z Joaquinem, a obaj zaczęli knuć wokół spadku Lucii. Z kolei chory Servando opowiedział Casildzie, jak przed laty pomógł doprowadzić do ślubu dwóch kobiet. Leonor uznała, że ta historia zasługuje na opisanie.

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„Akacjowa 38” odcinek 974 - streszczenie

Higinio opowie Marii, jak w szpitalu podszył się pod lekarza. To właśnie wtedy wmówił Rosinie, że operował Liberta. Lucia powie księdzu Telmo, że chce przekazać spadek Zakonowi Chrystusa Leżącego. Poprosi też duchownego, by pojechał z nią do Salamanki. Telmo wyjawi jej, dlaczego rodzice się jej wyrzekli. Okazuje się, że byli rodzeństwem. Leonor będzie chciała usłyszeć od chorego Servanda opowieść o tym, jak pomógł dwóm kobietom, które się kochały. On sam pozostanie jednak przekonany, że wkrótce umrze.

„Akacjowa 38” odcinek 974 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

974. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026 roku. Telenowela będzie dostępna na antenie TVP1. Emisja zacznie się o godzinie 18:40. Mieszkańcy kamienicy przy Akacjowej 38 znów będą musieli zmierzyć się ze skrywanymi od dawna tajemnicami.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Jej bohaterowie mieszkają w kamienicy przy tytułowej ulicy. Losy mieszczańskich rodzin splatają się tam z historiami osób z różnych środowisk. Każdy z lokatorów ma własne sekrety i marzenia. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela