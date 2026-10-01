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W poprzednim odcinku Lucia nie potrafiła odnaleźć się w nowej sytuacji. Rosina powiedziała mężowi, co doprowadziło ją do depresji. Mężczyzna poszedł potem do Higinia i postawił mu ultimatum: albo zapłaci czynsz, albo będzie musiał się wyprowadzić. Dał też do zrozumienia, że Maria może mu tylko przeszkadzać. Samuel spotkał się z Joaquinem, a obaj zaczęli knuć wokół spadku Lucii. Z kolei chory Servando opowiedział Casildzie, jak przed laty pomógł doprowadzić do ślubu dwóch kobiet. Leonor uznała, że ta historia zasługuje na opisanie.
„Akacjowa 38” odcinek 974 - streszczenie
Higinio opowie Marii, jak w szpitalu podszył się pod lekarza. To właśnie wtedy wmówił Rosinie, że operował Liberta. Lucia powie księdzu Telmo, że chce przekazać spadek Zakonowi Chrystusa Leżącego. Poprosi też duchownego, by pojechał z nią do Salamanki. Telmo wyjawi jej, dlaczego rodzice się jej wyrzekli. Okazuje się, że byli rodzeństwem. Leonor będzie chciała usłyszeć od chorego Servanda opowieść o tym, jak pomógł dwóm kobietom, które się kochały. On sam pozostanie jednak przekonany, że wkrótce umrze.
„Akacjowa 38” odcinek 974 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
974. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026 roku. Telenowela będzie dostępna na antenie TVP1. Emisja zacznie się o godzinie 18:40. Mieszkańcy kamienicy przy Akacjowej 38 znów będą musieli zmierzyć się ze skrywanymi od dawna tajemnicami.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Jej bohaterowie mieszkają w kamienicy przy tytułowej ulicy. Losy mieszczańskich rodzin splatają się tam z historiami osób z różnych środowisk. Każdy z lokatorów ma własne sekrety i marzenia. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela