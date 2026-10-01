W poprzednim odcinku Aynur została aresztowana za zabójstwo Ezgi. Sinan podejrzewał, że pod paznokciami ofiary może znajdować się DNA kobiety. Niespodziewanie w domu Poyraza zjawiła się Pelin, jego dawna miłość. Wyjaśniła, że uciekła przed przyrodnim bratem, który chce przejąć jej majątek, doprowadzając do jej ubezwłasnowolnienia. Cennet nie kryła niezadowolenia z jej obecności i przypomniała synowi, że Pelin porzuciła go, gdy najbardziej jej potrzebował. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1047 - streszczenie

Pelin będzie przerażona planami brata, który chce zamknąć ją w klinice psychiatrycznej, by przejąć rodzinny majątek. Kobieta schroni się u Poyraza, co od razu zaniepokoi Nanę. Atakan spróbuje przekonać Poyraza, że jego siostra ma poważne problemy psychiczne. Pod pretekstem leczenia będzie chciał zabrać Pelin z jego domu. Tymczasem DNA Aynur zostanie znalezione pod paznokciami zamordowanej Ezgi. Prokurator Baran, mimo protestów Sinana, umieści kobietę w areszcie. Sinan i Czarna zaczną szukać dowodów, które potwierdzą niewinność Aynur.

„Dziedzictwo” odcinek 1047 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1047. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 9 października 2026 roku w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 16:00. W tym odcinku losy Pelin, Poyraza, Nany i Aynur znów mocno się skomplikują.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje komplikują tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. Obok trudnych uczuć pojawiają się oskarżenia, manipulacje oraz sekrety z przeszłości. Bohaterowie nieraz muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne są też codzienne sprawy i relacje domowników. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar