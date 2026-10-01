Zapomnij o occie i sodzie. Wlej do odpływu, a usuniesz tłusty osad i udrożnisz zatkany zlew

Zlew kuchenny często zatyka się z powodu gromadzenia się resztek jedzenia, tłuszczu i innych zabrudzeń w rurach, szczególnie w syfonie, który pomaga rozpuścić tłuszcz i udrożnić zlew.

W przypadku poważnych zatorów, nawracających problemów lub intensywnego zapachu, domowe metody mogą nie wystarczyć i konieczna może być interwencja mechaniczna lub pomoc hydraulika.

Aby zapobiegać zatykaniu, należy unikać wylewania tłuszczu i resztek jedzenia do zlewu, stosować sitka oraz regularnie przepłukiwać odpływ ciepłą wodą.

Dlaczego zlew się zatyka?

Przyczyna problemu zazwyczaj jest prozaiczna. Do odpływu trafiają resztki jedzenia, tłuszcz oraz drobne zabrudzenia, które z czasem osadzają się wewnątrz rur. Szczególnie kłopotliwy okazuje się tłuszcz. Początkowo może nie powodować żadnych problemów, jednak wraz z kolejnymi zanieczyszczeniami tworzy warstwę utrudniającą swobodny przepływ wody. Nie bez znaczenia jest również to, co spłukujemy w zlewie. Nawet niewielkie ilości fusów z kawy czy drobnych resztek jedzenia mogą z czasem gromadzić się w syfonie. I wtedy zaczyna się kłopot.

Wlej do zlewu i zapomnij o problemie

Jednym z domowych sposobów na wolno odpływającą wodę w zlewie jest wykorzystanie płynu do naczyń i gorącej wody. Metoda może być szczególnie pomocna wtedy, gdy przyczyną problemu jest nagromadzony tłuszcz. Najpierw warto usunąć z odpływu widoczne resztki. Następnie do otworu można wlać niewielką ilość płynu do naczyń. Po chwili należy ostrożnie dolać gorącej wody. Płyn może pomóc rozbić tłusty osad, a woda wypłukać rozluźnione zabrudzenia. Trzeba jednak zachować ostrożność z bardzo gorącą wodą. W przypadku instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych lepiej sprawdzić zalecenia producenta rur lub zastosować po prostu bardzo ciepłą, ale nie wrzącą wodę.

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Nie czekaj, aż problem zrobi się poważny

Domowy sposób może pomóc przy lekkim lub początkowym zatorze. Jeśli jednak woda praktycznie w ogóle nie odpływa, problem regularnie powraca albo z odpływu wydobywa się intensywny zapach, samo użycie płynu może nie wystarczyć. W takiej sytuacji warto sprawdzić syfon i mechanicznie usunąć nagromadzone zanieczyszczenia. Przy poważniejszym zatkaniu rozsądniejszym rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy hydraulika.

Jak zapobiegać zatykaniu zlewu?

Najlepszym sposobem na zatkany odpływ jest… niedopuszczenie do powstania zatoru. Resztki jedzenia powinny trafiać do kosza, a większe ilości tłuszczu nie powinny być wylewane do zlewu. Pomocne jest również regularne przepłukiwanie odpływu ciepłą wodą. Można też zamontować niewielkie sitko, które zatrzyma okruszki i większe fragmenty jedzenia, zanim trafią do rury.

Wolno odpływająca woda nie zawsze oznacza konieczność natychmiastowego sięgania po mocne preparaty. Jeśli przyczyną problemu jest tłusty osad, płyn do naczyń w połączeniu z gorącą wodą może pomóc go rozluźnić i udrożnić odpływ.

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