Balkon po lecie nie musi świecić pustkami. Te rośliny dobrze odnajdują się w chłodniejszej porze roku

Koniec lata nie oznacza, że balkon musi zostać pozbawiony roślin i dekoracji aż do wiosny.

W chłodniejszych miesiącach również można stworzyć efektowną aranżację, wykorzystując gatunki lepiej przystosowane do jesiennej pogody.

Warto łączyć ze sobą rośliny o różnych kolorach, kształtach i fakturach, aby kompozycja wyglądała ciekawie przez dłuższy czas.

Jesienna pielęgnacja wymaga nieco innego podejścia niż latem, szczególnie jeśli chodzi o podlewanie i ochronę przed spadkami temperatur.

Jednym z najprostszych wyborów są chryzantemy. Dostępne są w wielu kolorach i rozmiarach, dlatego można wykorzystać je zarówno do małej skrzynki, jak i większej kompozycji w donicy. Dobrze wyglądają samodzielnie, ale można też zestawić je z roślinami o ozdobnych liściach. Kolejną propozycją są wrzosy i wrzośce. Ich niewielkie kwiaty dobrze pasują do jesiennego klimatu, a różne odcienie fioletu, różu i bieli pozwalają stworzyć bardziej subtelną dekorację. Wrzosy szczególnie dobrze wyglądają w prostych donicach, koszach albo drewnianych skrzynkach.

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Eryk Moczko - dźwięk lata | Radio ESKA

Jakie rośliny na jesienny balkon?

Na jesiennym balkonie dobrze sprawdzą się również bratki i fiołki, a także ozdobna kapusta i jarmuż. Te ostatnie są ciekawym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą opierać całej dekoracji wyłącznie na kwiatach. Ich duże, efektowne liście mogą być ozdobą nawet wtedy, gdy większość roślin zaczyna już kończyć sezon.

Ciekawy efekt daje połączenie kilku różnych form. W jednej skrzynce można zestawić np. wrzos z ozdobną kapustą i niskimi bratkami, a w większej donicy postawić chryzantemę, wrzos i roślinę o dekoracyjnych liściach. Dzięki temu kompozycja nie wygląda jak przypadkowy zbiór kwiatów, tylko jak przemyślana jesienna dekoracja.

Rośliny na balkon na jesień

Jesienią trzeba jednak trochę inaczej podchodzić do pielęgnacji roślin niż latem. Chłodniejsze powietrze oznacza wolniejsze wysychanie podłoża, dlatego nie należy podlewać donic automatycznie tak często jak w lipcu czy sierpniu. Przed dolaniem wody warto sprawdzić ziemię palcem. Jeśli nadal jest wilgotna, lepiej odczekać.

Ważne jest również, żeby doniczki miały odpływ nadmiaru wody. Jesienne deszcze mogą być równie problematyczne jak przesuszenie. Jeżeli woda długo stoi w pojemniku, korzenie mogą zacząć gnić. Warto więc od czasu do czasu sprawdzić, czy otwory odpływowe nie są zatkane i czy donica nie stoi w miejscu, w którym zbiera się woda.

Przed większymi przymrozkami dobrze jest też pomyśleć o zabezpieczeniu roślin. Nie wszystkie gatunki balkonowe przetrwają spadki temperatury, dlatego warto obserwować prognozy i reagować odpowiednio wcześniej. Sam balkon można natomiast potraktować jak mały jesienny ogród. Wystarczy kilka odporniejszych roślin, ciekawa donica i trochę naturalnych dodatków, aby przestrzeń, która po lecie wydawała się zupełnie pusta, nadal wyglądała przytulnie aż do późnej jesieni.Wśród roślin polecanych na jesienne balkony znajdują się m.in. chryzantemy, wrzosy, wrzośce, ozdobne kapusty, bratki i astry; źródła zwracają też uwagę na konieczność unikania przelania roślin w chłodniejszej porze roku.