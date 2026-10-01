W poprzednim odcinku Agata wyjaśniła Gustawowi, że Alan zostanie u nich na kilka dni. To wpływowa postać ze świata mody, która może pomóc jej w karierze, dlatego Agata nie mogła odmówić mu gościny. Sama postanowiła też zacząć uczyć się francuskiego. Wieczorem Kowalski przygotował kolację, ale szybko wyszło na jaw, że Alan nie je wieprzowiny ani nie pije alkoholu. Agata zabrała więc gościa do restauracji. Ula zaczęła spotykać się z kandydatkami na nianię i poprosiła Leopolda o wsparcie. Pierwsza z kobiet od razu zrobiła na niej bardzo dobre wrażenie. W restauracji Maćka Marek oddał dług, a Martyna i Lucyna z niepokojem obserwowały to z zaplecza. Zmęczona Sylwia wróciła do domu i powiedziała, że zawiozła Heni propozycje ciast oraz złożyła dokumenty w sanepidzie. Skoczek oznajmił jej jednak, że znalazł dla niej pracę księgowej.

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„Klan” odcinek 4751 - streszczenie

Skoczek nie będzie rozumiał, dlaczego Sylwia woli piec ciasta dla Heni, zamiast wrócić do pracy jako księgowa. Pojedzie do Bolka, żeby powiedzieć, co o tym sądzi. Na miejscu usłyszy jednak same pochwały pod adresem wypieków żony. Po tej rozmowie jego opór zacznie słabnąć. Rutka obieca Irminie, że wkrótce przyjedzie do Zambrowa, bo Bogna ma pomóc w opiece przy dzieciach. Choroba Jakubowskiej pokrzyżuje jednak te plany. Po kolejnej sprzeczce z Oskarem Jerzy zapowie Marioli poważną rozmowę o jej obowiązkach w domu. Mariola nie zamierza ustępować i zaproponuje, by to Oskar bardziej zaangażował się w codzienne sprawy. Ula nadal będzie szukała niani. Spotka się z kandydatką bez doświadczenia, która pracuje także jako barmanka w nocnym klubie. Kobieta zapewni Ulę, że poradzi sobie z opieką nad dziećmi, ponieważ sama ma troje młodszego rodzeństwa.

„Klan” odcinek 4751 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4751. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026 roku. Emisję zaplanowano na antenie TVP1. Początek o godzinie 18:05. O tej porze poznamy dalsze losy Lubiczów i ich bliskich.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP1. Opowiada o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i osobach, które są związane z jej życiem, domem, pracą oraz przyjaźniami. Bohaterowie mierzą się z codziennymi problemami, napięciami w związkach, rozstaniami, chorobami i kłopotami zawodowymi. Ważną częścią ich życia są też sprawy dzieci oraz decyzje, które z czasem wpływają na relacje z bliskimi. Obok Lubiczów pojawiają się partnerzy, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu grają m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Weronika Wierzbowska jako Roksi

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Paweł Grządziel jako Jasiek Rafalski

Magdalena Górska jako Sandra

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Tomasz Bednarek jako Jacek Borecki

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz