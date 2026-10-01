W poprzednim odcinku, po publikacji artykułu Weroniki, Borys wrócił do pana Bogumiła z nową propozycją ugody. Tym razem udało im się dojść do porozumienia. Rozmowa Huberta z Adamem szybko przerodziła się w otwarty konflikt. Wilk i Lucyna byli z tego zadowoleni, bo wierzyli, że ich plan przeciwko Pyrkom wreszcie zacznie działać. Szczepan skrytykował jednak metody dewelopera i porównał działania przełożonego do praktyk czyścicieli kamienic. Malwina odkryła też, że Herman znalazł się na końcu plebiscytu na fizjoterapeutę roku. Gdy organizator zażądał trzech tysięcy złotych za promocyjne wsparcie kandydata, Jerzy ostrzegł córkę, że może chodzić o oszustwo. Co wydarzy się tym razem?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3416 - streszczenie

Adam wróci do domu Pyrków pod wpływem środków odurzających i opróżni zapasy przygotowane na śniadanie. Jego zachowanie doprowadzi Joannę na skraj wytrzymałości. Mimo to lokator nie straci pewności siebie i poprosi Huberta o kolejną pożyczkę. Przytłoczony narastającym kryzysem Emil w końcu zwierzy się Danielowi z problemów w domu. Modrzycki niespodziewanie pojawi się w Warszawie z matką. Kobieta od razu ostro oceni jego dotychczasowe życie oraz Weronikę. Malwina i Herman nadal będą walczyć o rozwój firmy, dlatego Kacper zaproponuje przygotowanie profesjonalnego biznesplanu dla Centrum Ruchu. Wkrótce pozna też Luizę, która wyraźnie go zafascynuje.

„Barwy szczęścia” odcinek 3416 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3416. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 9 października 2026 roku w TVP2. Początek o godzinie 20:05. O tej samej porze stacja wyemitowała również poprzedni, 3415. odcinek.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z bohaterami Zakrzewia. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, rozstania, sekrety, choroby, zawodowe kryzysy i trudne decyzje. Losy rodzin, sąsiadów i przyjaciół łączą w serialu bohaterów z różnych pokoleń. W obsadzie są m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak