W poprzednim odcinku Martina uciekła z sanatorium. Manuel z pomocą Salvadora próbował ukryć przed domownikami nieobecność Curra. Vera wyznała Lopemu, że jest córką księżnej de Carril. Petra nabrała podejrzeń, że ktoś celowo sprowadził arystokratkę do La Promesy. Cruz dała Maríi Antonii jasno do zrozumienia, że powinna opuścić posiadłość. Co wydarzy się dalej?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 487 - streszczenie

Służba w tajemnicy zacznie gotować dżemy, które chce później sprzedawać. Rómulo dostrzeże jej determinację i zgodzi się zalegalizować produkcję, by Virtudes dostała szansę na lepsze życie. Vera zacznie podejrzewać, że to Santos sprowadził jej matkę do La Promesy. Cruz zorganizuje koncert na powitanie Manuela. Vera porozmawia też z Lopem i spróbuje przekonać go, że w miłości ważniejsze od tytułów i pieniędzy są szczerość oraz odwaga.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 487 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

487. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Aktualne informacje o programie można sprawdzić w repertuarze stacji.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana zatrudnia się tam jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Uczucie do Manuela komplikuje jednak wszystko, bo dzieli ich pochodzenie, tajemnice pałacu i interesy arystokracji. W serialu grają m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández