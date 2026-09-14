Masowe wycofywanie popularnych zabawek. Zagrożenie dla życia i zdrowia

Popularne zabawki squishy są masowo wycofywane ze sprzedaży w USA i Wielkiej Brytanii z powodu alarmujących zagrożeń dla zdrowia dzieci.

W ich wnętrzu wykryto pęczniejące kulki grożące zadławieniem, a zewnętrzna powłoka zawiera rakotwórczy benzen, co stanowi poważne ryzyko.

Dowiedz się, jak rozpoznać niebezpieczne podróbki i co natychmiast zrobić, jeśli Twoje dziecko posiada wycofany produkt.

Popularne zabawki dla dzieci mogą być niebezpieczne. Squishy wycofane ze sprzedaży

Ulubione przez najmłodszych gadżety typu squishy, w tym znane warianty "Squeezy Dumplings" i "Rainbow Mystery Squishy Buns", masowo znikają z półek sklepowych w USA i Wielkiej Brytanii. Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich oraz odpowiednie brytyjskie instytucje alarmują o poważnych niebezpieczeństwach. Pierwszym problemem są znajdujące się w środku pęczniejące kulki z wodą, które mogą doprowadzić do zadławienia lub zablokowania jelit, stwarzając nawet ryzyko utraty życia. Ponadto w zewnętrznej powłoce wykryto rakotwórczy benzen. Amerykanie wycofali z rynku przeszło 15 tysięcy egzemplarzy tych gadżetów, wyprodukowanych przez takie firmy jak GIHNJSI, OKK Trading czy Ivyapingdianpu. Istnieje realne ryzyko połknięcia kulek, które powiększają się w żołądku. Dodatkowo zgłaszano przypadki oparzeń po pęknięciu zabawek, do czego dochodziło po celowym podgrzaniu lub zostawieniu ich na przykład w rozgrzanym aucie.

Toksyczny benzen w zabawce squishy

Na brytyjskim rynku przedsiębiorstwo Samsons Cash and Carry Ltd zdecydowało się wycofać model "Squeezy Dumplings" po tym, jak w jego zewnętrznej powłoce stwierdzono niedopuszczalne stężenie benzenu, wynoszące aż 20 mg/kg. Tamtejszy Urząd ds. Bezpieczeństwa Produktów i Norm ocenił to jako poważne niebezpieczeństwo o charakterze chemicznym, naruszające standardy bezpieczeństwa zabawek. Dziennik "The Independent" zaznacza, że samo wdychanie benzenu potrafi wywołać podrażnienia, natomiast długotrwały kontakt z tą substancją zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Warto dodać, że szkodliwe okazały się chińskie podróbki, podczas gdy oryginalne artykuły marki RMS/Crazy Fun nie stwarzają takiego zagrożenia.

Co zrobić z taką zabawką?

Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich radzi osobom posiadającym wycofane produkty, aby trwale napisały na nich słowo "RECALLED", po czym po prostu je wyrzuciły. Konsumenci mogą otrzymać całkowity zwrot kosztów, jeśli wyślą fotografię uszkodzonej zabawki na podane przez producentów adresy e-mail. Z kolei brytyjskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktów wzywają do natychmiastowego odłożenia niebezpiecznych, chińskich podróbek.

Na polskim rynku również można spotkać tego rodzaju gniotki. Zaleca się, by rodzice wykazali się dużą ostrożnością, weryfikując źródło pochodzenia oraz gwarancje bezpieczeństwa kupowanych pociechom gadżetów.

Jakie zabawki są bezpieczne dla dziecka