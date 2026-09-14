To imię kojarzy się ze znanym wikingiem. W Polsce zyskuje na popularności

Choć skandynawskie imiona w Polsce pozostają rzadkością, popkultura dynamicznie wpływa na ich rosnącą popularność.

To mocne i tajemnicze imię, kojarzone z legendarnym przywódcą wikingów i oznaczające "wojownika rady", zyskuje na popularności także w Polsce.

Sprawdź, skąd pochodzi i co dokładnie oznacza to męskie imię.

To nordyckie imię brzmi mocno, nieco tajemniczo i od razu przywodzi na myśl świat dawnych Skandynawów. W Polsce wciąż należy do rzadkości, jednak coraz częściej zwraca uwagę rodziców poszukujących nietypowego imienia dla syna. Nie da się ukryć, iż jego popularność wzrosła po emisji serialu "Wikingowie". Mowa o imieniu Ragnar, które nosił słynny przywódca wikingów - Ragnar Lodbrok.

Imię Ragnar - pochodzenie i znaczenie

Imię Ragnar ma pochodzenie staronordyckie. Wywodzi się od formy Ragnarr, która była używana w średniowiecznej Skandynawii. Jego znaczenie wiąże się z dawnymi słowami odnoszącymi się do rady, decyzji oraz wojskowego zgromadzenia. W uproszczeniu Ragnar bywa więc interpretowany jako "wojownik rady" albo "ten, który decyduje". Ragnar mocno zakorzenił się w kulturze nordyckiej i przez wieki kojarzony był z opowieściami o władcach, wojownikach i bohaterach. Jedną z najbardziej znanych postaci noszących to imię jest Ragnar Lodbrok - legendarny wikiński władca, którego losy obrosły licznymi podaniami.

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Ragnar w kulturze popularnej

W ostatnich latach imię zyskało dodatkowy rozgłos dzięki filmom, serialom, książkom i grom inspirowanym epoką wikingów. Szczególnie dużą rolę odegrał serial "Wikingowie", którego głównym bohaterem był właśnie Ragnar Lothbrok. Trudno się dziwić, że takie przedstawienie postaci wpłynęło na odbiór samego imienia. Ragnar zaczął kojarzyć się z odwagą, siłą, niezależnością i przygodą. Stąd też wzrost zainteresowania tym imieniem również w Polsce.

Popularność imienia Ragnar w Polsce

W Polsce imię Ragnar nadal pozostaje imieniem rzadkim. Nie należy do grupy najczęściej wybieranych imion dla chłopców, choć jego rozpoznawalność jest zdecydowanie większa niż jeszcze kilkanaście lat temu. Moda na skandynawskie motywy, fascynacja kulturą wikingów oraz popularność produkcji historycznych sprawiły, że coraz więcej osób przynajmniej kojarzy to imię. Według rejestru PESEL obecnie w Polsce imię Ragnar nosi 140 mężczyzn, co plasuje je na 1644. pozycji wśród najpopularniejszych form w kraju. W 2025 roku imię to otrzymało 6 chłopców. Najwięcej nadań, bo 14, w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano natomiast w 2023 roku.

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