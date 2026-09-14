Pierwsze przymrozki coraz bliżej. Te rośliny warto zabezpieczyć w odpowiednim momencie

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-14 10:10

Jesień w ogrodzie nie oznacza jeszcze końca prac. Wraz ze spadkiem temperatur trzeba zacząć myśleć o roślinach, które mogą źle znieść pierwsze nocne przymrozki. Największym błędem jest zarówno zbyt wczesne, jak i zbyt późne zabezpieczanie roślin. Warto więc obserwować prognozy i reagować wtedy, gdy rzeczywiście pojawia się ryzyko spadku temperatur poniżej zera.

jesienny ogród
Autor: Elżbieta Borkowska-Gorączko Jednymi z najpóźniej kwitnących roślin są astry nowoangielskie i nowobelgijskie określane wspólnym mianem marcinków. Wnoszą one do ogrodu mnóstwo kolorów, gdy inne rośliny już przekwitają
  • Jesienne spadki temperatur to sygnał, żeby przyjrzeć się roślinom w ogrodzie i sprawdzić, które z nich mogą potrzebować dodatkowej ochrony przed zimnem.
  • Nie wszystkie gatunki są równie wrażliwe na mróz, dlatego zabezpieczanie całego ogrodu w ten sam sposób nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
  • Bardzo ważny jest odpowiedni moment – zbyt wczesne okrywanie może zaszkodzić roślinom, podobnie jak zwlekanie z ochroną do czasu silniejszych mrozów.
  • Warto wcześniej przygotować odpowiednie materiały i obserwować prognozy pogody, aby w razie nagłego ochłodzenia szybko zareagować.

Nie wszystkie rośliny potrzebują takiej samej ochrony. Najbardziej narażone są gatunki ciepłolubne oraz młode rośliny, które nie zdążyły jeszcze dobrze się rozrosnąć. W polskich ogrodach szczególnej uwagi mogą wymagać między innymi róże, hortensje, lawenda, młode drzewka owocowe czy niektóre rośliny.

Zobacz też: Wrzesień to ostatni dzwonek. Tych prac w ogrodzie lepiej nie odkładać na później

W przypadku roślin pozostających w donicach problem jest jeszcze większy, ponieważ ich korzenie są bardziej narażone na przemarzanie niż te rosnące bezpośrednio w gruncie. Donice można przenieść w osłonięte miejsce albo odpowiednio zabezpieczyć.

Eska Summer City - Dzień otwarty Osiedla Slow w Olsztynie

Nie okrywaj roślin zbyt wcześnie

Kiedy pojawiają się pierwsze chłodniejsze noce, łatwo wpaść w panikę i od razu szczelnie owinąć wszystkie rośliny. Nie zawsze jest to dobry pomysł. Zbyt wczesne i trwałe przykrywanie może ograniczać dostęp powietrza i powodować przegrzewanie roślin w cieplejsze dni. Osłony najlepiej stosować wtedy, gdy są rzeczywiście potrzebne, i wybierać materiały przeznaczone do ochrony roślin. Przy zapowiadanych krótkotrwałych przymrozkach można wykorzystać włókninę ogrodową. Nie powinno się natomiast owijać roślin szczelnie folią, ponieważ może to sprzyjać kondensacji wilgoci.

Warto również zabezpieczyć korzenie, wykorzystując ściółkę, korę, suche liście lub inny odpowiedni materiał. Taka warstwa pomaga ograniczyć gwałtowne zmiany temperatury gleby.

Najważniejsza jest obserwacja pogody. Pierwsze przymrozki nie muszą oznaczać, że cały ogród trzeba natychmiast przygotować do zimy, ale warto mieć materiały do zabezpieczenia roślin pod ręką.

Posadź na balkonie i na rabacie. Much będą omijać twój dom szerokim łukiem
Galeria zdjęć 10

Rolki

rośliny
jesień
przymrozki
ogród