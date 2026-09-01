Ostatnie odcinki "La Promesa. Pałac tajemnic" przyniosły sporo przykrych wydarzeń, zwłaszcza dla Margarity, która na polecenie hrabiego de Ayali wywiozła córkę do sanatorium. Lorenzo próbował też wpłynąć na Marię Antonię i namówić ją, by naprawiła relacje z Alonsem. Po długiej nieobecności do pałacu wróciła Virtudes, ale po wizycie u teściów była w tak złym stanie, że służba zaczęła się o nią martwić. Doszło też do kolejnych napięć, gdy Adriano odwiedził Catalinę, a Cruz wpadła w furię. Lope i Vera spędzali ze sobą coraz więcej czasu, a Santos patrzył na to z rosnącą zazdrością. Co wydarzy się w odcinku 473?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 473 - streszczenie

W odcinku 473 dojdzie do ostrego spięcia, gdy markiza przyłapie Catalinę z Adrianem. To rozpali kolejny konflikt w rezydencji. Po tym wszystkim Catalina zdecyduje się wrócić do hangaru. Będzie chciała uciec od pałacowych intryg i niechęci macochy. Virtudes usłyszy od teściów ultimatum. Jeśli nie pokaże, że ma finansowe zabezpieczenie, nie odzyska syna. Lope wreszcie powie Rómulowi prawdę i wyjaśni, dlaczego zaatakował Santosa. Petra nie odpuści też sprawy śmierci Píi i zacznie wypytywać Janę oraz Verę o szczegóły.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 473 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"La Promesa. Pałac tajemnic" można oglądać w TVP2 od poniedziałku do piątku. To propozycja dla widzów, którzy lubią kostiumowe historie z południowej Europy. Nowe odcinki lecą po południu, więc warto mieć to na uwadze. Odcinek 473 zostanie wyemitowany 9 września 2026 roku o 15:05 w TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

To hiszpańska telenowela osadzona w Andaluzji na początku XX wieku, opowiadająca o losach arystokratycznego rodu Luján. Historia skupia się na Janie, która zatrudnia się w pałacu jako służąca, żeby odkryć prawdę o przeszłości matki i odnaleźć zaginionego brata. Wszystko komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. Jana będzie rozdarta między chęcią zemsty a miłością. W tle są też klasowe podziały, mroczne sekrety i walka o rodzinny majątek. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)