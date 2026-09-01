Interwencja na autostradzie A2. Kierowca jechał pod prąd mimo sądowego zakazu

Utrudnienia na autostradzie A2 w powiecie żyrardowskim

27 sierpnia 2026 roku na autostradzie A2 doszło do poważnego zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyło pięć pojazdów. W wyniku tej kolizji jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Na miejscu pracowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, którzy prowadzili czynności wyjaśniające okoliczności incydentu. Zdarzenie to spowodowało wystąpienie utrudnień w płynności ruchu na tym odcinku trasy.

Zatrzymanie 32-latka jadącego pod prąd

W trakcie zabezpieczania miejsca kolizji policjanci z żyrardowskiej drogówki dostrzegli Fiata, którego kierowca jechał w kierunku przeciwnym do obowiązującego. Mundurowi niezwłocznie podjęli interwencję i doprowadzili do zatrzymania pojazdu. Okazało się, że za kierownicą siedział 32-letni obywatel Ukrainy. Po sprawdzeniu danych w policyjnych systemach informatycznych wyszło na jaw, że mężczyzna nie powinien znajdować się na drodze w roli kierowcy.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i procedura wydalenia

Weryfikacja w bazach danych wykazała, że 32-latek posiadał wcześniej cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że wobec mężczyzny obowiązuje sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z tymi ustaleniami kierowca został zatrzymany. Mundurowi zainicjowali procedurę zmierzającą do wydalenia 32-latka z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie przekazali go funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Apel policji o zachowanie zasad bezpieczeństwa

Policjanci zwracają się z apelem do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w sytuacjach, gdy na drodze występują zatory lub inne utrudnienia. Funkcjonariusze podkreślają, aby nie omijać korków poprzez jazdę pasem awaryjnym, poboczem lub pod prąd. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może stać się przyczyną kolejnego niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Przestrzeganie przepisów jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Źródło: Policja.pl