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W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” wydarzenia mocno namieszały w życiu bohaterów. Cansel uknuła intrygę przeciwko Poyrazowi. Namówiła Sibel, żeby podała mu środki nasenne, i zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Gdy oszołomiony Poyraz był w warsztacie, jego bliscy wpadli w sam środek prowokacji, która miała skompromitować go w oczach ukochanej. W tym czasie Sinan naciskał na Kivanca, żeby w końcu powiedział Aynur prawdę o swoich dawnych uczuciach. W końcu zaręczyny zostały zerwane, co zamknęło pewien rozdział w ich relacji. Jakie będą konsekwencje tej decyzji?
"Dziedzictwo" odc. 1025 - streszczenie
Kivanc wyznaje, że kiedyś czuł coś do pielęgniarki Betul, i postanawia definitywnie zakończyć związek z Aynur. Przy okazji Aynur dowiaduje się, że Sinan próbował oszczędzić jej bolesnej prawdy o lojalności narzeczonego. W tym czasie Ibrahim chce dać nauczkę swojej chorobliwie zazdrosnej żonie. Udaje, że umawia się w parku z kochanką. Na miejscu Czarna widzi, że mąż jest tylko z Kirpim. A „tajemnicza kobieta” z telefonów okazuje się położną. Poyraz drąży sprawę i jest coraz bliżej dowodu, że to Sedat go odurzył. W końcu wyciąga z niego przyznanie się do szantażu. Konfrontację nagrywa policja, która z nim współpracuje. Tymczasem zmanipulowana przez Cansel Nana śledzi męża, bo chce poznać jego sekret. Sinan chce zakończyć relację z Ezgi, ale ona wpada do jego domu i razem z Isil szykuje romantyczną kolację.
"Dziedzictwo" odc. 1025 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
„Dziedzictwo” od dawna przyciąga przed telewizory widzów, którzy śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. Zwroty akcji sprawiają, że kolejne odcinki wciąż budzą duże zainteresowanie w TVP1. Jeśli chcecie być na bieżąco z wątkiem Nany i Poyraza, zarezerwujcie czas na popołudniową emisję. Odcinek 1025 zostanie wyemitowany 9 września 2026 roku na TVP1 o 16:00.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
To turecki serial o trudnej miłości, rodzinnych tajemnicach i próbach odkupienia dawnych win. Na początku historia skupiała się na Seher i Yamanie, ale z czasem, w kolejnych sezonach, akcenty wyraźnie się przesunęły. Teraz na pierwszym planie są Nana i Poyraz, którzy razem mierzą się z kolejnymi problemami. Widzowie chwalą serial za wyrazne role i relacje między bohaterami, które cały czas się komplikują. W obsadzie są m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)