W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” wydarzenia mocno namieszały w życiu bohaterów. Cansel uknuła intrygę przeciwko Poyrazowi. Namówiła Sibel, żeby podała mu środki nasenne, i zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Gdy oszołomiony Poyraz był w warsztacie, jego bliscy wpadli w sam środek prowokacji, która miała skompromitować go w oczach ukochanej. W tym czasie Sinan naciskał na Kivanca, żeby w końcu powiedział Aynur prawdę o swoich dawnych uczuciach. W końcu zaręczyny zostały zerwane, co zamknęło pewien rozdział w ich relacji. Jakie będą konsekwencje tej decyzji?

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"Dziedzictwo" odc. 1025 - streszczenie

Kivanc wyznaje, że kiedyś czuł coś do pielęgniarki Betul, i postanawia definitywnie zakończyć związek z Aynur. Przy okazji Aynur dowiaduje się, że Sinan próbował oszczędzić jej bolesnej prawdy o lojalności narzeczonego. W tym czasie Ibrahim chce dać nauczkę swojej chorobliwie zazdrosnej żonie. Udaje, że umawia się w parku z kochanką. Na miejscu Czarna widzi, że mąż jest tylko z Kirpim. A „tajemnicza kobieta” z telefonów okazuje się położną. Poyraz drąży sprawę i jest coraz bliżej dowodu, że to Sedat go odurzył. W końcu wyciąga z niego przyznanie się do szantażu. Konfrontację nagrywa policja, która z nim współpracuje. Tymczasem zmanipulowana przez Cansel Nana śledzi męża, bo chce poznać jego sekret. Sinan chce zakończyć relację z Ezgi, ale ona wpada do jego domu i razem z Isil szykuje romantyczną kolację.

"Dziedzictwo" odc. 1025 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„Dziedzictwo” od dawna przyciąga przed telewizory widzów, którzy śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. Zwroty akcji sprawiają, że kolejne odcinki wciąż budzą duże zainteresowanie w TVP1. Jeśli chcecie być na bieżąco z wątkiem Nany i Poyraza, zarezerwujcie czas na popołudniową emisję. Odcinek 1025 zostanie wyemitowany 9 września 2026 roku na TVP1 o 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

To turecki serial o trudnej miłości, rodzinnych tajemnicach i próbach odkupienia dawnych win. Na początku historia skupiała się na Seher i Yamanie, ale z czasem, w kolejnych sezonach, akcenty wyraźnie się przesunęły. Teraz na pierwszym planie są Nana i Poyraz, którzy razem mierzą się z kolejnymi problemami. Widzowie chwalą serial za wyrazne role i relacje między bohaterami, które cały czas się komplikują. W obsadzie są m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)