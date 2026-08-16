W ostatnich odcinkach „La Promesa” sporo się wydarzyło w życiu mieszkańców posiadłości. Maria wyznała Salvadorowi, że chce wrócić do pisania swoich historii, a Catalina spróbowała naprawić relację z Adrianem i spotkała się z jego dobrą reakcją. Służba zebrała się, by uczcić pamięć zmarłej Pii, ale ten moment przerwała Petra ze swoim planem. Mimo sprzeciwu przełożonych chciała oddać dziecko Pii Gregoriowi. Na koniec wszystkich zmroził widok dotkliwie pobitego Lopego, który nagle pojawił się w rezydencji. Co wydarzy się dalej?

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La Promesa - pałac tajemnic" odc. 461 - streszczenie

Jana opatruje dotkliwie pobitego Lopego i coraz bardziej boi się, że to nie koniec jego problemów. Podejrzewa obrażenia wewnętrzne, dlatego w opiece pomaga jej Vera. W tym czasie Adriano znów odwiedza Catalinę, a Maria przekazuje służbie wiadomości od Teresy z Nowego Jorku. Tymczasem Manuel i Curro razem z towarzyszami przedzierają się przez las w stronę posterunku Anglików. Martina po szczerej rozmowie z matką obiecuje, że zmieni swoje zachowanie wobec Ignacia.

La Promesa - pałac tajemnic" odc. 461 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„La Promesa” można oglądać w TVP2 w dni powszednie. Jeśli chcecie być na bieżąco, najlepiej zerknąć do programu i nie przegapić nowych odcinków. Odcinek 461 serialu „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 pokaże 24 sierpnia 2026 roku o godzinie 15:00.

La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to kostiumowa telenowela, która przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku. Historia kręci się wokół Jany, która zatrudnia się w bogatej posiadłości, by wyjaśnić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Wszystko komplikuje jej uczucie do syna markiza, a razem z nim narastające konflikty między klasami i kolejne przeszkody w śledztwie. Serial łączy romans, wątki kryminalne i rodzinne dramaty. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako Maria Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)