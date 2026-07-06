"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 976

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" udowodniły, że próby ukrycia prawdy przed bliskimi nie zawsze kończą się sukcesem. Aynur i Sinan zainscenizowali przed Adalet głośną kłótnię, aby odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia, jednak ich późniejsza, czuła rozmowa sprawiła, że kobieta szybko zaczęła wątpić w szczerość tego konfliktu. Z kolei Ibrahim zdecydował się na dość desperacki krok i zaczął wysyłać samemu sobie anonimowe pogróżki, licząc na to, że w ten sposób Czarna w końcu wybaczy mu dawne błędy. W tym samym czasie Nana rozpoczęła pracę w kawiarni u Semiha, co wprowadziło w jej życie zupełnie nowe obowiązki. Na horyzoncie pojawiły się również kolejne niejasności, gdy Poyraz nabrał poważnych podejrzeń odnośnie tego, co tak naprawdę było przyczyną poronienia Cansel. Zobaczmy zatem, jakie niespodzianki przyniesie ciąg dalszy tej opowieści.

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"Dziedzictwo" odc. 976 - streszczenie

Sinan oraz Aynur decydują się wyjawić Adalet, że ich niedawny spór był jedynie częścią przemyślanej strategii, po czym kobieta postanawia udzielić im swojego wsparcia. Przyjmuje ona na siebie zadanie udawania matki Aynur, co wywiera spore wrażenie na matce Sinana. W tym samym czasie Poyraz zaczyna domyślać się prawdziwych powodów, przez które Cansel straciła ciążę, i rozpoczyna intensywne poszukiwania dowodów w tej sprawie. Razem z Naną trafiają na ślad położnej, która może dysponować istotnymi informacjami dotyczącymi tego zdarzenia. Z kolei Czarna wpada na trop oszustwa Iba, który zajmował się wysyłaniem do innych sfabrykowanych pogróżek.

"Dziedzictwo" odc. 976 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje już swój wolny czas, aby nie przegapić kolejnych fragmentów tej skomplikowanej historii. Nowe wątki rozwijają się dynamicznie, więc warto zasiąść przed odbiornikiem o wyznaczonej porze. Produkcja jest regularnie pokazywana na głównej antenie publicznego nadawcy, co ułatwia dostęp wszystkim zainteresowanym. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 12 lipca 2026 roku. "Dziedzictwo" o numerze 976 można obejrzeć na kanale TVP1 dokładnie o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to popularna turecka produkcja, która od lat przyciąga uwagę swoją wielowątkową opowieścią o poszukiwaniu bliskości i odkupieniu. Przez kolejne sezony obserwowaliśmy, jak zmieniają się główne postacie, przechodząc od historii Seher i Yamana do losów Nany oraz jej relacji z Poyrazem. Mimo licznych zmian w scenariuszu, opowieść wciąż skupia się na silnych więziach i trudnych wyborach życiowych. To jedna z tych produkcji, w których losy bohaterów splatają się w najmniej oczekiwany sposób. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)