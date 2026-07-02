"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 430

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" odsłoniły kilka głęboko skrywanych sekretów, które mocno namieszały w relacjach między postaciami. Vera w końcu zdobyła się na szczerość i wyznała Marii, że to właśnie do niej należały pieniądze znalezione na strychu, a Lope zapewnił dziewczynę o swojej miłości mimo wszelkich przeszkód. W tym samym czasie Catalina zaczęła dostrzegać autentyczne starania Pelayo, który usilnie próbował naprawić dawne błędy i na nowo odzyskać jej nadszarpnięte zaufanie. Publiczne wyznanie miłości Ayali do Margarity wywołało prawdziwy skandal i doprowadziło Martinę do wściekłości, a Cruz do szczerego oburzenia. Równie bolesna konfrontacja miała miejsce u Virtudes, która wyrzuciła matce lata zaniedbań, co jeszcze bardziej zaogniło ich trudny konflikt rodzinny. Czas sprawdzić, co zatem wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 430 - streszczenie

Catalina decyduje się na szczerą rozmowę z Pelayo i przyznaje, że mimo wcześniejszego zawodu jej uczucia do niego nie wygasły. Zaznacza jednak wyraźnie, że potrzebuje dodatkowego czasu, aby dokładnie przemyśleć przyszłość ich wspólnej relacji. W tym samym czasie Cruz nie ustaje w wysiłkach, by wydobyć od Manuela informację o tym, kim jest kobieta, którą syn tak bardzo kocha. Między Virtudes a Candelą dochodzi do ostrego spięcia, ponieważ ta pierwsza stanowczo zabrania koleżance wtrącania się w prywatne sprawy jej rodziny. Z kolei Petra czuje się głęboko dotknięta odkryciem, że Ignacio ulokował swoje uczucia w kimś innym. W przypływie żalu i rozczarowania bohaterka poprzysięga mu zemstę za doznaną krzywdę.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 430 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a każdy kolejny dzień przynosi nowe zwroty akcji w życiu arystokracji i ich służby. Telewizja Polska dba o stałą obecność tego tytułu na swojej antenie, dzięki czemu widzowie mogą regularnie śledzić perypetie Jany i Manuela. Warto zarezerwować sobie popołudnie, aby sprawdzić, jak potoczą się nowe wątki zapoczątkowane w pałacowych wnętrzach. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, w której kostiumy, wielkie pieniądze i rodzinne dramaty grają główną rolę, to ten hiszpański tytuł jest strzałem w dziesiątkę. Historia Jany, która pod przykrywką służącej szuka prawdy o swojej przeszłości, wciąga coraz bardziej z każdym kolejnym krokiem. To nie tylko opowieść o relacjach między ludźmi z różnych klas społecznych, ale przede wszystkim gęsta sieć kłamstw i sekretów ukrytych za murami posiadłości. Każdy z bohaterów ma tu coś do ukrycia, co sprawia, że życie w pałacu nigdy nie stoi w miejscu. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)