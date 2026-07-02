"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 430

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Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" odsłoniły kilka głęboko skrywanych sekretów, które mocno namieszały w relacjach między postaciami. Vera w końcu zdobyła się na szczerość i wyznała Marii, że to właśnie do niej należały pieniądze znalezione na strychu, a Lope zapewnił dziewczynę o swojej miłości mimo wszelkich przeszkód. W tym samym czasie Catalina zaczęła dostrzegać autentyczne starania Pelayo, który usilnie próbował naprawić dawne błędy i na nowo odzyskać jej nadszarpnięte zaufanie. Publiczne wyznanie miłości Ayali do Margarity wywołało prawdziwy skandal i doprowadziło Martinę do wściekłości, a Cruz do szczerego oburzenia. Równie bolesna konfrontacja miała miejsce u Virtudes, która wyrzuciła matce lata zaniedbań, co jeszcze bardziej zaogniło ich trudny konflikt rodzinny. Czas sprawdzić, co zatem wydarzy się w kolejnym odcinku.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 430 - streszczenie
Catalina decyduje się na szczerą rozmowę z Pelayo i przyznaje, że mimo wcześniejszego zawodu jej uczucia do niego nie wygasły. Zaznacza jednak wyraźnie, że potrzebuje dodatkowego czasu, aby dokładnie przemyśleć przyszłość ich wspólnej relacji. W tym samym czasie Cruz nie ustaje w wysiłkach, by wydobyć od Manuela informację o tym, kim jest kobieta, którą syn tak bardzo kocha. Między Virtudes a Candelą dochodzi do ostrego spięcia, ponieważ ta pierwsza stanowczo zabrania koleżance wtrącania się w prywatne sprawy jej rodziny. Z kolei Petra czuje się głęboko dotknięta odkryciem, że Ignacio ulokował swoje uczucia w kimś innym. W przypływie żalu i rozczarowania bohaterka poprzysięga mu zemstę za doznaną krzywdę.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 430 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a każdy kolejny dzień przynosi nowe zwroty akcji w życiu arystokracji i ich służby. Telewizja Polska dba o stałą obecność tego tytułu na swojej antenie, dzięki czemu widzowie mogą regularnie śledzić perypetie Jany i Manuela. Warto zarezerwować sobie popołudnie, aby sprawdzić, jak potoczą się nowe wątki zapoczątkowane w pałacowych wnętrzach. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Jeśli szukacie produkcji, w której kostiumy, wielkie pieniądze i rodzinne dramaty grają główną rolę, to ten hiszpański tytuł jest strzałem w dziesiątkę. Historia Jany, która pod przykrywką służącej szuka prawdy o swojej przeszłości, wciąga coraz bardziej z każdym kolejnym krokiem. To nie tylko opowieść o relacjach między ludźmi z różnych klas społecznych, ale przede wszystkim gęsta sieć kłamstw i sekretów ukrytych za murami posiadłości. Każdy z bohaterów ma tu coś do ukrycia, co sprawia, że życie w pałacu nigdy nie stoi w miejscu. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)