"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 430

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-02 7:45

W 430. odcinku serialu „La Promesa – pałac tajemnic” atmosfera w posiadłości pozostanie gęsta od niedomówień, a bohaterowie staną przed trudnymi wyborami. Petra dowie się o czymś, co całkowicie zmieni jej postrzeganie bliskiej osoby i wywoła w niej chęć odwetu. Rozmowy prowadzone w pałacowych korytarzach mogą mieć spory wpływ na to, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców. Sytuacja między domownikami staje się coraz bardziej skomplikowana, a stare urazy ponownie dadzą o sobie znać.

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" odsłoniły kilka głęboko skrywanych sekretów, które mocno namieszały w relacjach między postaciami. Vera w końcu zdobyła się na szczerość i wyznała Marii, że to właśnie do niej należały pieniądze znalezione na strychu, a Lope zapewnił dziewczynę o swojej miłości mimo wszelkich przeszkód. W tym samym czasie Catalina zaczęła dostrzegać autentyczne starania Pelayo, który usilnie próbował naprawić dawne błędy i na nowo odzyskać jej nadszarpnięte zaufanie. Publiczne wyznanie miłości Ayali do Margarity wywołało prawdziwy skandal i doprowadziło Martinę do wściekłości, a Cruz do szczerego oburzenia. Równie bolesna konfrontacja miała miejsce u Virtudes, która wyrzuciła matce lata zaniedbań, co jeszcze bardziej zaogniło ich trudny konflikt rodzinny. Czas sprawdzić, co zatem wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 430 - streszczenie

Catalina decyduje się na szczerą rozmowę z Pelayo i przyznaje, że mimo wcześniejszego zawodu jej uczucia do niego nie wygasły. Zaznacza jednak wyraźnie, że potrzebuje dodatkowego czasu, aby dokładnie przemyśleć przyszłość ich wspólnej relacji. W tym samym czasie Cruz nie ustaje w wysiłkach, by wydobyć od Manuela informację o tym, kim jest kobieta, którą syn tak bardzo kocha. Między Virtudes a Candelą dochodzi do ostrego spięcia, ponieważ ta pierwsza stanowczo zabrania koleżance wtrącania się w prywatne sprawy jej rodziny. Z kolei Petra czuje się głęboko dotknięta odkryciem, że Ignacio ulokował swoje uczucia w kimś innym. W przypływie żalu i rozczarowania bohaterka poprzysięga mu zemstę za doznaną krzywdę.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 430 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a każdy kolejny dzień przynosi nowe zwroty akcji w życiu arystokracji i ich służby. Telewizja Polska dba o stałą obecność tego tytułu na swojej antenie, dzięki czemu widzowie mogą regularnie śledzić perypetie Jany i Manuela. Warto zarezerwować sobie popołudnie, aby sprawdzić, jak potoczą się nowe wątki zapoczątkowane w pałacowych wnętrzach. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, w której kostiumy, wielkie pieniądze i rodzinne dramaty grają główną rolę, to ten hiszpański tytuł jest strzałem w dziesiątkę. Historia Jany, która pod przykrywką służącej szuka prawdy o swojej przeszłości, wciąga coraz bardziej z każdym kolejnym krokiem. To nie tylko opowieść o relacjach między ludźmi z różnych klas społecznych, ale przede wszystkim gęsta sieć kłamstw i sekretów ukrytych za murami posiadłości. Każdy z bohaterów ma tu coś do ukrycia, co sprawia, że życie w pałacu nigdy nie stoi w miejscu. W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Zamyślony Manuel z serialu La Promesa siedzi przy stole w eleganckim garniturze. O losach bohatera przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic