Oszustwa internetowe w Jaśle. Mieszkaniec Suwałk został tymczasowo aresztowany

Zatrzymanie 20-latka podejrzanego o oszustwa w sieci

W połowie lipca 2026 roku funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Jaśle przeprowadzili działania na terenie Suwałk. Zatrzymanie młodego mężczyzny było możliwe dzięki intensywnym czynnościom prowadzonym we współpracy z rzeszowskim zarządem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 20-latka policjanci znaleźli i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, którym posługiwał się on w swojej działalności. Zgromadzone materiały pozwoliły na przewiezienie podejrzanego do jasielskiej komendy i przedstawienie mu oficjalnych zarzutów.

Metoda działania sprawcy i liczba poszkodowanych

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wysyłał do różnych osób fałszywe odnośniki internetowe. Po kliknięciu w taki link użytkownik trafiał na stronę, która była niemal identyczna jak znany portal ogłoszeniowy. Policjanci przedstawili 20-latkowi zarzuty dotyczące oszustw popełnionych w czerwcu oraz lipcu 2026 roku. Sprawa jest określana jako rozwojowa, ponieważ mundurowi podejrzewają, że liczba osób pokrzywdzonych w tym procederze może sięgać nawet kilkuset. Funkcjonariusze nadal analizują zebrany materiał dowodowy w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzeń.

Areszt tymczasowy i konsekwencje karne dla oszusta

Na wniosek organów ścigania Sąd Rejonowy w Jaśle zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Zgodnie z zapisami kodeksu karnego za popełnione przestępstwa mieszkańcowi Suwałk grozi teraz kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Przy okazji tej sprawy policjanci przypominają o zagrożeniu, jakim jest phishing, czyli podszywanie się pod inne podmioty w celu wyłudzenia danych do logowania. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i radzą, aby nie klikać w przesłane linki ani nie odpowiadać na wiadomości, jeśli nie mamy całkowitej pewności co do tożsamości nadawcy.

Źródło: Policja.pl