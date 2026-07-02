"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 974

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W serialu "Dziedzictwo" działo się ostatnio naprawdę sporo, a skomplikowane relacje i finansowe dylematy wysunęły się na pierwszy plan. Poyraz twardo odmówił powrotu do domu mimo próśb brata i razem z żoną szukał własnego lokum, jednak plany pokrzyżowały im bardzo wysokie ceny wynajmu. Ich kłopoty oraz sekret o fikcyjnym małżeństwie próbował wykorzystać Semih, który bez wiedzy Poyraza zaproponował Nanie pracę kelnerki u znajomego, licząc na wywołanie kłótni między nimi. W tym samym czasie położna Sukran przeszła do ofensywy i zaczęła szantażować Cansel, żądając pieniędzy w zamian za zachowanie milczenia. Z kolei Aynur i Sinan wreszcie zakończyli swoją miłosną grę przed Isl, a na komisariacie zupełnie niespodziewanie pojawiła się Adalet. Pora zatem przekonać się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.
"Dziedzictwo" odc. 974 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Aynur oraz Sinan robią wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać przed Isl w tajemnicy fakt, że kobieta w rzeczywistości nie wykonuje zawodu lekarki. Ich starania mogą jednak okazać się niewystarczające, ponieważ Isl zaczyna nabierać coraz większych podejrzeń względem tej sytuacji. Tymczasem Poyraz odkrywa, że Nana w tajemnicy przed nim podjęła pracę, co wywołuje u niego gwałtowny wybuch gniewu. Dochodzi przez to do otwartej konfrontacji i bójki mężczyzny z Semihem. Sytuacja komplikuje się także w domu Adalet, która przypadkowo znajduje w szufladzie Aynur bardzo drogi prezent. Na tej podstawie kobieta wysuwa ciężkie oskarżenia, podejrzewając Aynur o potajemny romans z Sinanem.
"Dziedzictwo" odc. 974 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wiele osób z niecierpliwością czeka na kolejne losy bohaterów i sprawdza, kiedy ta historia doczeka się kontynuacji. Produkcja ta od dawna zajmuje stałe miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany sporą grupę miłośników tureckich produkcji. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Nany i Poyraza, warto wcześniej zarezerwować sobie czas po południu. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.
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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Ten turecki serial to propozycja dla wszystkich, którzy lubią opowieści o skomplikowanych uczuciach i rodzinnych zawirowaniach. Choć początkowo fabuła skupiała się na losach Seher i Yamana, z czasem historia ewoluowała i teraz śledzimy głównie relację Nany oraz Poyraza. Produkcja umiejętnie łączy wątki romantyczne z trudnymi wyborami, pokazując drogę bohaterów do wzajemnego zaufania. Na ekranie możemy podziwiać grę wielu aktorów, którzy nadają tej opowieści wyjątkowy charakter. W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)