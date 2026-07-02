"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 974

W serialu "Dziedzictwo" działo się ostatnio naprawdę sporo, a skomplikowane relacje i finansowe dylematy wysunęły się na pierwszy plan. Poyraz twardo odmówił powrotu do domu mimo próśb brata i razem z żoną szukał własnego lokum, jednak plany pokrzyżowały im bardzo wysokie ceny wynajmu. Ich kłopoty oraz sekret o fikcyjnym małżeństwie próbował wykorzystać Semih, który bez wiedzy Poyraza zaproponował Nanie pracę kelnerki u znajomego, licząc na wywołanie kłótni między nimi. W tym samym czasie położna Sukran przeszła do ofensywy i zaczęła szantażować Cansel, żądając pieniędzy w zamian za zachowanie milczenia. Z kolei Aynur i Sinan wreszcie zakończyli swoją miłosną grę przed Isl, a na komisariacie zupełnie niespodziewanie pojawiła się Adalet. Pora zatem przekonać się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"Dziedzictwo" odc. 974 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Aynur oraz Sinan robią wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać przed Isl w tajemnicy fakt, że kobieta w rzeczywistości nie wykonuje zawodu lekarki. Ich starania mogą jednak okazać się niewystarczające, ponieważ Isl zaczyna nabierać coraz większych podejrzeń względem tej sytuacji. Tymczasem Poyraz odkrywa, że Nana w tajemnicy przed nim podjęła pracę, co wywołuje u niego gwałtowny wybuch gniewu. Dochodzi przez to do otwartej konfrontacji i bójki mężczyzny z Semihem. Sytuacja komplikuje się także w domu Adalet, która przypadkowo znajduje w szufladzie Aynur bardzo drogi prezent. Na tej podstawie kobieta wysuwa ciężkie oskarżenia, podejrzewając Aynur o potajemny romans z Sinanem.

"Dziedzictwo" odc. 974 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na kolejne losy bohaterów i sprawdza, kiedy ta historia doczeka się kontynuacji. Produkcja ta od dawna zajmuje stałe miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany sporą grupę miłośników tureckich produkcji. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Nany i Poyraza, warto wcześniej zarezerwować sobie czas po południu. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ten turecki serial to propozycja dla wszystkich, którzy lubią opowieści o skomplikowanych uczuciach i rodzinnych zawirowaniach. Choć początkowo fabuła skupiała się na losach Seher i Yamana, z czasem historia ewoluowała i teraz śledzimy głównie relację Nany oraz Poyraza. Produkcja umiejętnie łączy wątki romantyczne z trudnymi wyborami, pokazując drogę bohaterów do wzajemnego zaufania. Na ekranie możemy podziwiać grę wielu aktorów, którzy nadają tej opowieści wyjątkowy charakter. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)