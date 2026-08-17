Ousmane Sow zawodnikiem Jagiellonii. Co wniesie nowy skrzydłowy?

Powrót Senegalczyka do Ekstraklasy

Ousmane Sow rozpoczął swoją piłkarską karierę we Francji, a następnie rywalizował na boiskach w Belgii. Zimą 2025 roku skrzydłowy dołączył do Górnika Zabrze, gdzie spędził rok przed transferem do duńskiego Broendby IF. Obecnie Senegalczyk wraca na polskie boiska w barwach drużyny z Białegostoku.

Jagiellonia Białystok sfinalizowała wypożyczenie 26-latka do końca trwającego sezonu. Umowa z duńskim klubem zawiera również opcję pierwokupu zawodnika. Transfer ma wzmocnić formację ofensywną mistrza Polski, która zmaga się z problemami kadrowymi na tej pozycji.

"Znam klub, znam Jagiellonię. Jest to bardzo dobra drużyna na mapie Polski, a teraz zaczyna być jeszcze bardziej znana w Europie, więc jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Przede wszystkim chcę pomagać drużynie. Chcę strzelać gole, asystować i dawać wszystko klubowi. Drużynowo chciałbym wygrać wszystko, co tylko możliwe" - powiedział 26-latek klubowym mediom, po podpisaniu kontraktu z Jagiellonią.

Wzmocnienie rywalizacji na skrzydłach

Ousmane Sow to kolejny nowy zawodnik w drużynie Jagiellonii, który ma za zadanie wzmocnić rywalizację na bokach boiska. Jest to odpowiedź klubu na kontuzję Kamila Jóźwiaka. Przed startem sezonu do zespołu dołączył także 20-letni Szwed Jeremie Agbonifo z francuskiego RC Lens, a na skrzydle często gra sprowadzony na prawą obronę Portugalczyk Rodrigo Conceicao.

Mistrz Polski skutecznie łączy rywalizację w Ekstraklasie z występami w europejskich pucharach. W czwartek drużyna zmierzy się w Białymstoku z gruzińską Iberią Tbilisi w pierwszym meczu play-off o fazę ligową Ligi Europy. W przypadku niepowodzenia, polski zespół zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji.