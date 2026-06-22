"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 421

Ostatnie dni na antenie TVP2 upłynęły pod znakiem pożegnań oraz trudnych konfrontacji, co wyraźnie pokazał serial "La Promesa - pałac tajemnic". Manuel zmagał się z dotkliwym poczuciem winy po tragicznej śmierci Jimeny, a to bolesne zdarzenie sprawiło, że w Teresie na nowo odżył ból po stracie Feliciana. Równolegle Virtudes opowiedziała o przebiegu wizyty u brata, natomiast Candela usilnie namawiała jej matkę na ostateczne rozmówienie się z synem. Don Ricardo wyraził pretensje do Pii o jej tajemnicze wyjścia, aż w końcu dowiedział się, że kobieta potajemnie odwiedzała syna. Na domiar złego rodzice Jimeny oficjalnie zabronili rodzinie de Lujanów uczestnictwa w pogrzebie córki, a sam Manuel podjął nagłą decyzję o zwolnieniu Abla. Warto zatem sprawdzić, co przyniosą kolejne godziny w tym pełnym intryg miejscu.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 421 - streszczenie

Lorenzo wywiera silną presję na Pelayo, domagając się od niego zdobycia środków na spłatę zobowiązań wobec dostawców broni. Abel przygotowuje się do opuszczenia posiadłości, jednak przed wyjazdem wręcza Janie zdjęcia, które wcześniej znalazł u Jimeny. Martina postanawia podzielić się z Cruz swoimi przemyśleniami dotyczącymi bliskiej relacji jej matki z hrabią de Ayalą. Z kolei Lope przyznaje się Verze do tego, że wyjawił jej tajemnicę Salvadorowi, co stawia ich wzajemną relację w nowym świetle. W części pałacu zajmowanej przez służbę dochodzi do przełomu, ponieważ Pia i Ricardo ostatecznie dochodzą do porozumienia i godzą się. Jednocześnie Petra i Teresa spędzają wspólne chwile, wspominając zmarłego Feliciana.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 421 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje swój wolny czas tak, aby nie przegapić kolejnych wydarzeń w hiszpańskiej posiadłości rodu Luján. Każdy nowy epizod przynosi odpowiedzi na stare pytania, jednocześnie stawiając bohaterów przed nowymi, trudnymi dylematami. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością w popołudniowym paśmie, dlatego warto wcześniej zarezerwować sobie chwilę na seans przed telewizorem. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 29 czerwca 2026 o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa – pałac tajemnic" to wciągająca opowieść, w której luksusowe życie arystokracji nieustannie przeplata się z codziennymi problemami i intrygami służby. Głównym motywem jest determinacja młodej Jany, która stara się rozwiązać zagadkę tragicznych wydarzeń z przeszłości, co rzuca ją w sam środek rodzinnych konfliktów. Serial świetnie łączy wątki śledcze z romantycznymi uniesieniami, pokazując trudne wybory między porywem serca a społecznym obowiązkiem. W tej hiszpańskiej produkcji nie brakuje nagłych zwrotów akcji i postaci, które często ukrywają swoje prawdziwe motywy przed resztą domowników. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)