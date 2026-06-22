"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 963

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" skupiły się na dramatycznych poszukiwaniach i rodzinnych intrygach, które mocno namieszały w życiu bohaterów. Mały Can, po usłyszeniu rozmowy Aynur i Sinana o grożącym matce więzieniu, uciekł z domu i w wyniku nieszczęśliwego upadku na terenie budowy stracił przytomność, co postawiło na nogi całą policję. W tym samym czasie Cennet próbowała wymusić na Poyrazie rozwód z Naną za pomocą udawanej choroby, jednak to kłamstwo szybko zdemaskowała Nazli. Niechęć Cansel i Cennet sprawiła, że Nana poczuła się w nowym domu wyjątkowo niemile widziana, a sytuację pogorszył fakt, że jedna z kobiet za wszelką cenę chciała udowodnić fikcyjność małżeństwa pary. Tak gęsta atmosfera zwiastuje tylko jedno, więc sprawdźmy, co wydarzy się w następnym odcinku.

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"Dziedzictwo" odc. 963 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku nadejdzie moment, w którym Ferit i Volkan będą musieli pożegnać się ze współpracownikami przed planowanym wyjazdem. Dla całego zespołu jest to bardzo smutna chwila, ponieważ rozstanie z tak lubianym przełożonym okazuje się dla wszystkich wyjątkowo trudne. W międzyczasie Sinan postanawia wyjawić Aynur prawdę na temat okoliczności śmierci swojego brata, jednak niemal natychmiast po rozmowie zaczyna tego żałować. Równolegle Nana i Poyraz odkrywają, że Cansel potajemnie próbowała nagrywać ich rozmowy, co doprowadza do otwartego konfliktu. Rozgniewany Poyraz decyduje się na publiczne upomnienie kobiety, a chcąc uciąć wszelkie domysły rodziny, wręcza Nanie naszyjnik. Choć Nana jest zaskoczona jego przekonującą postawą, wciąż nie udaje jej się zyskać przychylności Cennet.

"Dziedzictwo" odc. 963 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby, które nie chcą przegapić dalszych perypetii ulubionych bohaterów, powinny zarezerwować czas w popołudniowym paśmie telewizyjnym. Produkcja jest emitowana regularnie na głównej antenie Telewizji Polskiej, przyciągając przed ekrany liczne grono odbiorców zainteresowanych losami Nany i Poyraza. Warto pamiętać o sprawdzeniu programu, aby być na bieżąco z każdą nową intrygą w tej opowieści. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 29 czerwca 2026 roku. Odcinek będzie można obejrzeć w stacji TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ten turecki hit to historia, która przez lata przeszła sporą przemianę, ewoluując od opowieści o Seher i Yamanie do nowych, równie angażujących wątków. Widzowie mogą obserwować drogę bohaterów przez bolesne straty, skomplikowane sojusze i rodzące się powoli zaufanie w nowej rzeczywistości. Choć obsada na przestrzeni sezonów uległa zmianie, serial wciąż stawia na silne osobowości i relacje, które nie zawsze są oczywiste. Jeśli szukacie produkcji pełnej rodzinnych tajemnic i nagłych zwrotów akcji, ten tytuł z pewnością Was nie zawiedzie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)