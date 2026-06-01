"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 885

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji, które wywróciły życie mieszkańców do góry nogami. Podczas przyjęcia pożegnalnego Leonor doszło do sporego wstrząsu, gdy Flora dostrzegła prawdziwego Iniga, a Casilda po zobaczeniu czapki Martina nagle odzyskała pamięć i pogrążyła się w ogromnej rozpaczy. Z kolei Silvia postawiła wszystko na jedną kartę i ujawniła swoją tożsamość w prasie, co pozwoliło jej być z ukochanym Arturem, ale jednocześnie przekreśliło szanse na dalszą pracę w roli agentki. Dramatyczne chwile przeżyli też Blanca i Diego, którzy zostali brutalnie napadnięci, co skończyło się zrzuceniem mężczyzny ze skarpy przez bezwzględnych bandytów. Uciekająca kobieta zaczęła rodzić i choć wieśniaczka próbowała ją przekonać, że powiła martwą dziewczynkę, matka pozostała pewna, że na świat przyszedł jej żywy syn. Po tak mocnych uderzeniach losu warto sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Akacjowa 38" odc. 885 - streszczenie

Po udanym uratowaniu następcy tronu Arturo i Silvia zyskują miano bohaterów w oczach całego otoczenia. Ich bohaterska postawa sprawia, że Susana decyduje się wybaczyć pułkownikowi dawne urazy i przewinienia. W tym samym czasie Casilda wciąż cierpi po stracie męża, a w tych trudnych chwilach wsparcia udziela jej kuzyn Jacinto. Blanca zmaga się z ogromnym bólem i uparcie twierdzi, że urodziła zdrowego chłopca, mimo zapewnień personelu i bliskich o przyjściu na świat martwej dziewczynki. Diego próbuje wpłynąć na partnerkę i przekonać ją, że jej wspomnienia to jedynie wynik traumy oraz bolesne urojenia. Plany wyjazdowe Leonor i Inigo ulegają nagłej zmianie, ponieważ kobieta nie chce zostawiać pogrążonej w żałobie Casildy bez opieki. Inigo również ma powody do niepokoju, gdyż Flora przekazuje mu wieści o rzekomym spotkaniu na ulicy prawdziwego Iniga Cervery.

"Akacjowa 38" odc. 885 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z dużą niecierpliwością czeka na rozwiązanie zagadki związanej z dzieckiem Blanki oraz wyjaśnienie tajemniczego pojawienia się dawnego znajomego Flory. Serial niezmiennie przyciąga uwagę miłośników opowieści osadzonych w realiach dawnego Madrytu, oferując codziennie nowe wątki z życia mieszkańców kamienicy. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze rozmowy między małżonkami i czy Casilda odzyska spokój ducha, warto zarezerwować czas na popołudniowy seans. Najbliższy epizod tej hiszpańskiej produkcji zostanie wyemitowany już wkrótce w ramówce ogólnopolskiego nadawcy. "Akacjowa 38" odc. 885 zostanie wyemitowany 8 czerwca 2026 o godzinie 18:25 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta popularna telenowela kostiumowa przenosi nas prosto na ulice Madrytu z samego początku ubiegłego stulecia. Losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 to barwna mieszanka codziennych dramatów, skrywanych latami tajemnic oraz wielkich namiętności, które łączą ludzi z różnych warstw społecznych. Produkcja cieszy się uznaniem ze względu na dbałość o detale historyczne, piękne kostiumy oraz sceny kręcone w malowniczych rejonach Hiszpanii. Każdy odcinek to kolejna okazja do podejrzenia intryg i radości rodzin mieszczańskich oraz ich oddanej służby. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)