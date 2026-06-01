"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 885

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji, które wywróciły życie mieszkańców do góry nogami. Podczas przyjęcia pożegnalnego Leonor doszło do sporego wstrząsu, gdy Flora dostrzegła prawdziwego Iniga, a Casilda po zobaczeniu czapki Martina nagle odzyskała pamięć i pogrążyła się w ogromnej rozpaczy. Z kolei Silvia postawiła wszystko na jedną kartę i ujawniła swoją tożsamość w prasie, co pozwoliło jej być z ukochanym Arturem, ale jednocześnie przekreśliło szanse na dalszą pracę w roli agentki. Dramatyczne chwile przeżyli też Blanca i Diego, którzy zostali brutalnie napadnięci, co skończyło się zrzuceniem mężczyzny ze skarpy przez bezwzględnych bandytów. Uciekająca kobieta zaczęła rodzić i choć wieśniaczka próbowała ją przekonać, że powiła martwą dziewczynkę, matka pozostała pewna, że na świat przyszedł jej żywy syn. Po tak mocnych uderzeniach losu warto sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym odcinku.
"Akacjowa 38" odc. 885 - streszczenie
Po udanym uratowaniu następcy tronu Arturo i Silvia zyskują miano bohaterów w oczach całego otoczenia. Ich bohaterska postawa sprawia, że Susana decyduje się wybaczyć pułkownikowi dawne urazy i przewinienia. W tym samym czasie Casilda wciąż cierpi po stracie męża, a w tych trudnych chwilach wsparcia udziela jej kuzyn Jacinto. Blanca zmaga się z ogromnym bólem i uparcie twierdzi, że urodziła zdrowego chłopca, mimo zapewnień personelu i bliskich o przyjściu na świat martwej dziewczynki. Diego próbuje wpłynąć na partnerkę i przekonać ją, że jej wspomnienia to jedynie wynik traumy oraz bolesne urojenia. Plany wyjazdowe Leonor i Inigo ulegają nagłej zmianie, ponieważ kobieta nie chce zostawiać pogrążonej w żałobie Casildy bez opieki. Inigo również ma powody do niepokoju, gdyż Flora przekazuje mu wieści o rzekomym spotkaniu na ulicy prawdziwego Iniga Cervery.
"Akacjowa 38" odc. 885 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wiele osób z dużą niecierpliwością czeka na rozwiązanie zagadki związanej z dzieckiem Blanki oraz wyjaśnienie tajemniczego pojawienia się dawnego znajomego Flory. Serial niezmiennie przyciąga uwagę miłośników opowieści osadzonych w realiach dawnego Madrytu, oferując codziennie nowe wątki z życia mieszkańców kamienicy. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze rozmowy między małżonkami i czy Casilda odzyska spokój ducha, warto zarezerwować czas na popołudniowy seans. Najbliższy epizod tej hiszpańskiej produkcji zostanie wyemitowany już wkrótce w ramówce ogólnopolskiego nadawcy. "Akacjowa 38" odc. 885 zostanie wyemitowany 8 czerwca 2026 o godzinie 18:25 na antenie TVP1.
Polecany artykuł:
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Ta popularna telenowela kostiumowa przenosi nas prosto na ulice Madrytu z samego początku ubiegłego stulecia. Losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 to barwna mieszanka codziennych dramatów, skrywanych latami tajemnic oraz wielkich namiętności, które łączą ludzi z różnych warstw społecznych. Produkcja cieszy się uznaniem ze względu na dbałość o detale historyczne, piękne kostiumy oraz sceny kręcone w malowniczych rejonach Hiszpanii. Każdy odcinek to kolejna okazja do podejrzenia intryg i radości rodzin mieszczańskich oraz ich oddanej służby. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)