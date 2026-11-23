„Pierwsza miłość” odcinek 4292. Eliza drży o własne bezpieczeństwo po ostatnich atakach

Bohaterka ma coraz więcej podstaw, aby realnie obawiać się o swoje życie. Wszystko zaczęło się w 4283. odcinku, kiedy nieznany sprawca podłożył ogień w Iskrze, a nieprzytomna Eliza utknęła w płonącym lokalu. Choć Świder (Damian Wasilewski) podejrzewał o ten czyn Darka Olszewskiego (Paweł Wierzbicki), domniemany winowajca kategorycznie wyparł się winy. Niedługo później, bo już w 4285. odsłonie serialu, kobieta znów znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Gdy Olszewski zaczepił Angelikę, do akcji wkroczył Świder, a podczas szarpaniny Darek sięgnął po nóż.

Strach kobiety potęguje również obecność nieznajomego w kapturze, który w 4291. odcinku zaczął ją śledzić tuż po tym, jak opuściła mury aresztu. Tamta wizyta dostarczyła jej zresztą dodatkowych zmartwień. Eliza spotkała się wówczas z Bolesławem (Dawid Zawadzki), prosząc go o nieutrudnianie procedury rozwodowej. Zamiast zgody usłyszała od męża wyznanie miłości oraz zapowiedź, że ten nigdy jej nie odpuści. W efekcie bohaterka czuje się całkowicie osaczona przez zagrożenia napływające z każdej strony.

Zakapturzona postać osacza Elizę w 4292. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4292. odcinku produkcji tajemniczy prześladowca ponownie da o sobie znać. Zakapturzony mężczyzna będzie deptał Elizie po piętach i w pewnej chwili znacznie skróci dzielący ich dystans. Zachowanie nieznajomego wywoła u żony Bolka ogromne przerażenie. Biorąc pod uwagę niedawny pożar w Iskrze oraz wcześniejsze napaści, cała sytuacja wygląda bardzo groźnie. Kobieta nabierze przekonania, że po raz kolejny stała się czyimś celem.

To Świder potajemnie ochrania Elizę w 4292. odcinku „Pierwszej miłości”

Sprawa znajdzie jednak zaskakująco szybki i bezpieczny finał. Wyjdzie na jaw, że pod kapturem ukrywa się Świder, który zdecydował się na dyskretną ochronę Elizy. Mężczyzna nie ma złych zamiarów i nie jest kolejnym napastnikiem dybiącym na jej zdrowie. Wręcz przeciwnie, postanowił czuwać nad jej bezpieczeństwem, chociaż wybrana przez niego metoda początkowo mocno ją wystraszy. Ostatecznie bohaterce nie spadnie włos z głowy, a całe pełne napięcia zajście okaże się po prostu wyrazem troski ze strony Świdra, który nie chciał zostawiać jej samej.

„Pierwsza miłość” odcinek 4292. Kiedy i gdzie oglądać w TV oraz online?

Premierowa emisja 4292. odcinka serialu „Pierwsza miłość” zaplanowana jest na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcję można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o stałej porze. Wszystkie epizody są ponadto udostępniane w sieci za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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