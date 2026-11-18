W 527. odcinku "La Promesy" Vera wyzna Lopemu, dlaczego okradła ojca

W 527. odcinku „La Promesy” Vera, której prawdziwe imię to Mercedes, zdecyduje się opowiedzieć Lopemu, dlaczego zabrała pieniądze ojca, Don Gonzala, i zdecydowała się rozpocząć życie z dala od rodziny. Nie chodziło wyłącznie o chęć zdobycia pieniędzy. Autorytarny szlachcic próbował podporządkować sobie córkę i narzucić jej przyszłość, której nie chciała, w tym małżeństwo zaaranżowane bez jej zgody. Vera bała się ojca i jego reakcji, dlatego kradzież pieniędzy była dla niej sposobem na ucieczkę i zapewnienie sobie niezależności. Jej wyznanie pozwoli Lopemu lepiej zrozumieć przeszłość ukochanej.

Curro i Matilde będą coraz bliżej siebie w 527. odcinku "La Promesy". Martina nie wytrzyma!

Coraz bardziej skomplikowana staje się sytuacja uczuciowa Martiny. Dziewczyna nie potrafi pogodzić się z tym, że Curro interesuje się Julią. W 525. odcinku „La Promesy” przyznała Catalinie, że jest zazdrosna o kuzyna. Teraz pojawi się kolejny powód do niepokoju. Curro i Matilde będą bowiem coraz bardziej zbliżać się do siebie. Ich rosnąca zażyłość nie umknie uwadze Martiny, która nie zdoła opanować emocji. Dziewczyna wybuchnie złością, widząc, jak układa się relacja tej dwójki. Czy zazdrość doprowadzi do konfliktu między Martiną a Matilde?

Teresa zagrozi, że ujawni prawdę o małżeństwie z Marcelem

Tymczasem Teresa będzie miała coraz większe problemy z mężem. W ostatnim czasie Marcel nie przykładał się do swoich obowiązków, a jego zachowanie wywoływało niezadowolenie pozostałych członków służby. Kolejne skargi sprawią, że kobieta straci cierpliwość. W 527. odcinku „La Promesy” Teresa zapowie, że ma dość obecnej sytuacji i zamierza wyznać wszystkim prawdę o ich relacji. Jej słowa mogą oznaczać poważne konsekwencje dla małżeństwa.

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 527. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 527. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 25 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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