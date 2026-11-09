Pierwsza miłość, odcinek 4287: Spłonęła Iskra, a Eliza nie dostanie odszkodowania. Borys rzuci bolesne oskarżenia

„Pierwsza miłość”, odcinek 4287. Ubezpieczyciel odmawia Elizie wypłaty pieniędzy po pożarze

Pomimo dotkliwych zniszczeń wywołanych przez ogień, Eliza wciąż wierzyła w szansę na uratowanie lokalu. Środki z polisy miały pokryć powstałe straty i zapewnić Iskrze przetrwanie na rynku. Nadchodzące pismo przyniesie jednak ogromne rozczarowanie, ponieważ firma ubezpieczeniowa całkowicie odrzuci wniosek o wypłatę świadczenia, zostawiając właścicieli bez jakichkolwiek funduszy na remont zniszczeń.

W 4287. odcinku „Pierwszej miłości” bohaterka stanie przed kolejną barierą, której nie potrafi już samodzielnie pokonać. Do tej pory aktywnie zabiegała o zreformowanie zasad działania Iskry, rozglądała się za inwestorem oraz tłumaczyła Borysowi konieczność wdrożenia świeżych pomysłów. Ostatecznie jednak nawet nadzieja na ratunek w postaci gotówki z ubezpieczenia bezpowrotnie przepadnie.

W tej kryzysowej chwili Borys nie wykaże wobec współpracownicy żadnej empatii. Zamiast zaoferować pomocną dłoń, wprost obwini Elizę o sprowadzenie na Iskrę wszystkich dotychczasowych katastrof. Takie ataki skutecznie odbiorą kobiecie resztki zapału do działania. Bohaterka zacznie poważnie myśleć o całkowitym wycofaniu się z ratowania lokalu, gdyż jej wcześniejszy wysiłek poszedł na marne, a następny cios może przekroczyć jej granice wytrzymałości.

Angelika namawia matkę na nowy biznes w 4287. odcinku „Pierwszej miłości”

Własną wizję przyszłości matki przedstawi w 4287. odcinku „Pierwszej miłości” także Angelika. Córka dojdzie do wniosku, że dalsza walka Elizy o przetrwanie lokalu jest całkowicie bezcelowa i spróbuje odwieść ją od ratowania Iskry na rzecz zupełnie nowego projektu. Dziewczyna zaproponuje wspólne otwarcie własnej działalności gospodarczej za pieniądze Bolka, co miałoby stanowić dla nich obu nowy start.

Młoda kobieta zacznie wywierać na matkę coraz silniejszy nacisk, aby ta ostatecznie zamknęła rozdział związany z klubem. Postawi to Elizę w trudnym położeniu między jej osobistymi aspiracjami a sugestiami córki, wskazującej zupełnie inny kierunek rozwoju. Biorąc pod uwagę brak pieniędzy z polisy oraz ciągłe oskarżenia ze strony Borysa, wizja wystartowania z nowym przedsięwzięciem stanie się dla Elizy wyjątkowo atrakcyjna i warta rozważenia.

Kiedy oglądać 4287. odcinek serialu „Pierwsza miłość”? Data i godzina emisji

Widzowie zobaczą 4287. odcinek serialu „Pierwsza miłość” już we wtorek, 17 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcja ukazuje się na ekranach regularnie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, zawsze w tym samym paśmie czasowym. Wszystkie odsłony przygód bohaterów można również śledzić w sieci za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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