La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 512: Manuel dowie się, kim naprawdę jest Curro dla Jany. Nie miał pojęcia, że są spokrewnieni

Jana wyzna Manuelowi prawdę o Curro w 512. odcinku „La Promesy”

W 511. odcinku „La Promesy” dziewczyna wyznała Manuelowi, że jest córką Dolores, i opowiedziała o zabójstwie matki. Ujawniła również, że jeden z napastników nosił pierścień rodowy Lujánów. Ta wskazówka mogła skierować podejrzenia na rodzinę Manuela, ale nie rozstrzygnęła, kto odpowiadał za zbrodnię.

Teraz Jana pójdzie o krok dalej i wyjaśni narzeczonemu, jakie więzi łączą ją z Curro. W 512. odcinku „La Promesy” powie narzeczonemu, że Curro jest jej bratem. Manuel nie będzie wcześniej świadomy, że łączy ich tak bliskie pokrewieństwo. Wyznanie Jany pozwoli mu lepiej zrozumieć, dlaczego jej relacja z młodym arystokratą jest tak ważna.

Cruz zablokuje plany Cataliny dotyczące produkcji dżemów w 512. odcinku „La Promesy”

W 512. odcinku „La Promesy” Catalina ponownie spróbuje odzyskać wpływ na rodzinny interes. Jej plany spotkają się jednak ze sprzeciwem Cruz, która nie zgodzi się, by córka znów zarządzała produkcją dżemów. Konflikt o przedsiębiorstwo będzie więc trwał. Catalina będzie musiała zdecydować, jak postąpić wobec sprzeciwu matki. Wcześniej, w 510. odcinku serialu, liczyła na pomoc ojca w odzyskaniu rodzinnego interesu, ale póki co bez skutku.

Julia odnowi portret pierwszej żony Alonsa, a księżna de Carril spróbuje ożywić relacje z córką w 512. odcinku „La Promesy”

W pałacu pojawi się również nowe zadanie dla Julii. W 512. odcinku „La Promesy” bohaterka podejmie się odnowienia portretu pierwszej żony Alonsa. Tymczasem Catalina zgodzi się pójść z Pelayem na przyjęcie zaręczynowe jego przyjaciela. Z kolei księżna de Carril uzyska pozwolenie na wizyty w pałacowej kuchni. Jako pretekst wykorzysta zamiar napisania książki kucharskiej. Dzięki temu będzie mogła pojawiać się w miejscu, w którym pracuje jej córka, która nie za bardzo chce mieć z nią jakiekolwiek relacje.

„La Promesa – pałac tajemnic” – data i godzina emisji 512. odcinka

512. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Epizod będzie dostępny również w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Jany i Manuela, a także zobaczą, jak Cruz zareaguje na starania Cataliny o odzyskanie kontroli nad produkcją dżemów.

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