Narkotyki w Toruniu. Na działce ROD zabezpieczono prawie 4 kg substancji

Narkotyki na działce ROD na lewobrzeżu Torunia

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, prowadzili działania wspólnie z wywiadowcami. Po analizie zebranych informacji ustalili, że na jednej z działek ROD na lewobrzeżu Torunia może dochodzić do nielegalnego obrotu narkotykami. Policjanci postanowili zweryfikować te ustalenia i pojechali pod wytypowany adres. Na miejscu przeszukali lokal, w którym mieszkał 27-latek.

Na działce ROD zabezpieczono amfetaminę, mefedron i marihuanę

Podczas przeszukania policjanci znaleźli skrystalizowaną białą substancję, zielony susz roślinny oraz biały proszek. Wstępne testy wykazały, że policjanci zabezpieczyli blisko 3,4 kg amfetaminy, przeszło 243 g mefedronu i ponad 228 g marihuany. Łącznie były to prawie 4 kg nielegalnych substancji. Zabezpieczone substancje trafiły do laboratorium, gdzie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie.

27-latek tymczasowo aresztowany na trzy miesiące

27-latek został doprowadzony do prokuratury 24 października 2026 roku. Usłyszał zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące, uwzględniając wniosek policji i prokuratury. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl