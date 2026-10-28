Dziedzictwo, odcinek 1064: Sinan zacznie podejrzewać kto chce wrobić Aynur w morderstwo Ezgi, a Nanie grozi porwanie [ZDJĘCIA]

Sinan podejrzewa podstęp w 1064. odcinku „Dziedzictwa”

Sinan nie może przestać myśleć o nożu znalezionym w mieszkaniu Aynur. W 1063. odcinku „Dziedzictwa” odkrył pod szafką w jej pokoju narzędzie, którym zabito Ezgi. Wstrząśnięty zabrał przedmiot, ale nie wiedział co myśleć. Czy ona rzeczywiście ma coś wspólnego ze śmiercią prawniczki?

W 1061. odcinku „Dziedzictwa” ludzie Giraya, podszywając się pod pracowników firmy dezynsekcyjnej, podrzucili nóż pod szafkę Aynur. W 1064. odcinku "Dziedzictwa" prokurator zacznie łączyć fakty i skłaniać się ku wersji, że nóż mógł podrzucić właśnie ktoś z zewnątrz. Jeśli uda mu się udowodnić, że tak właśnie było, uratuje Aynur przed więzieniem.

Atakan zaplanuje porwanie Nany w 1064. odcinku „Dziedzictwa”

Niebezpieczne wydarzenia rozegrają się również wokół Nany i Poyraza. Atakan nie zamierza rezygnować z prób odzyskania kontroli nad siostrą. Tym razem postanowi uderzyć w Poyraza w wyjątkowo bezwzględny sposób. Zaplanuje porwanie Nany, by zmusić mężczyznę do wydania Pelin. Poyraz już wkrótce musiał zmierzyć się z zagrożeniem. Nana nie będzie świadoma, jakie niebezpieczeństwo jej grozi.

Pelin ostrzeże Poyraza przed spiskiem Atakana

W 1064. odcinku „Dziedzictwa” Pelin dowie się o planowanym porwaniu Nany. Po naradzie z Cansel podejmie decyzję, by ostrzec Poyraza. To niestety może jeszcze bardziej zaostrzyć konflikt z bratem, jednak mimo to postanowi uprzedzić dawnego ukochanego o niebezpieczeństwie. Nie wiadomo jednak, czy ostrzeżenie dotrze do niego na czas i czy uda się udaremnić porwanie Nany?

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1064

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1064. zostanie wyemitowany w środę, 4 listopada 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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