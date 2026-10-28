Hotel Paradise 13. Burza po wejściu nowej uczestniczki! Była gwiazda show nie wytrzymała

Kim jest Majka Sukiennik z "Hotelu Paradise 13"?

Majka Sukiennik ma 21 lat i pochodzi z Warszawy. Sama przedstawia się jako osobę ambitną, przywiązującą dużą wagę do wyglądu i ceniącą elegancję oraz luksus. W relacjach damsko-męskich ma jasno określone oczekiwania i nie zamierza zadowalać się "byle czym".

Na co dzień studiuje psychologię, pracuje i rozwija swoje media społecznościowe. Interesuje się również światem beauty, w którym liczą się estetyka i dbałość o szczegóły. Jej wizerunek jest starannie przemyślany, a perfekcjonizm ma znaczenie nawet w najmniejszych detalach.

Wejście Majki wywołało dyskusję

Na instagramowym profilu "Hotelu Paradise" pojawiło się nagranie prezentujące fragment z nową mieszkanką hotelu. Odważne stylizacje Majki zwróciły uwagę uczestników, ale reakcje internautów były podzielone. Część komentujących nie podzieliła zachwytów nad nową uczestniczką, a szczególne kontrowersje wzbudziła sytuacja z Karoliną.

Chodzi o moment, w którym Karolinę poklepano po ramieniu i życzono jej "powodzenia", co mogło zostać odebrane jako niemiłe podkreślenie, że nie ma z Majką szans... Ten gest nie spodobał się Aleksandrze Sznajder, byłej uczestniczce programu. Trenerka postanowiła skomentować nagranie i wyraźnie stanęła po stronie Karoliny.

"I to “powodzenia, powodzenia” 🤡🤡 żenujące, Karolina jest piękna, naturalną dziewczyną" - napisała Aleksandra.

Padły mocne słowa po dołączeniu Majki do show

Pod komentarzem byłej uczestniczki pojawiła się kolejna wypowiedź, której autorka również skrytykowała wielkie zainteresowanie mężczyzn odważnie wystylizowaną Majką. Internautka zwróciła uwagę na to, że jej zdaniem panowie nie doceniają naturalnego wyglądu Karoliny.

"Ale to właśnie niestety uroki tych czasów że faceci lecą na takie porobione typiary a naturalnych normalnych jak właśnie wspomniana Karolina nie widzą" - padły mocne słowa.

"Tacy na poziomie Filipa, także żadna strata" - zripostowała Sznajder.

Wejście Majki Sukiennik stało się więc tematem dyskusji nie tylko wśród uczestników "Hotelu Paradise 13", lecz także w komentarzach widzów. Czy nowa mieszkanka na dłużej namiesza w hotelowych relacjach? To pokażą kolejne odcinki.