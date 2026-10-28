Na Wspólnej, odcinek 4306. Nalepa spróbuje zbliżyć się do Oriany. Jedna sprawa z przeszłości nie daje mu spokoju

„Na Wspólnej”, odcinek 4306. Oriana Warska kpi z Lwa Nalepy

W 4306. odcinku „Na Wspólnej” dojdzie do kolejnego starcia Lwa z Orianą, która ponownie zacznie wbijać mu szpile. Tym razem lekarka wyśmieje należący do chirurga motocykl i zasugeruje, że były partner zmaga się z kryzysem wieku średniego. Takie zaczepki wyprowadzą Nalepę z równowagi. Atmosfera między nimi jest gęsta od samego początku, a każde kolejne starcie przywołuje u mężczyzny bolesne wspomnienia z przeszłości. Pretekstem do następnej konfrontacji staną się urodziny Oriany, na które Adamski (Tomasz Piątkowski) przyniesie solenizantce tort. Lew skupi się jednak na zupełnie innej kwestii i postanowi wreszcie przeprowadzić z byłą ukochaną poważną rozmowę na temat ich dawnego rozstania. Chirurg zażąda konkretnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego kobieta przed laty podjęła decyzję o odejściu.

Kulisy konfliktu w „Na Wspólnej”. Oriana odebrała Nalepie ważną operację

Pojawienie się Oriany mocno skomplikowało również zawodową pozycję Nalepy. Już w 4304. odcinku „Na Wspólnej” chirurg usłyszał, że zaplanowaną dla niego pokazową operację przejmie właśnie Warska, ceniona na świecie kardiochirurżka. Decyzja dyrektorki wywołała u Lwa ogromną wściekłość, ponieważ ten zabieg miał być dla niego niezwykle istotnym wydarzeniem. Jeszcze trudniejsze chwile nadeszły w 4305. odcinku „Na Wspólnej”. Nalepa został zmuszony do asystowania Orianie przy stole operacyjnym, a tuż po udanym zabiegu dyrekcja poinformowała o zatrudnieniu nowej lekarki na stałe. Załamany tym obrotem spraw Lew wyjawił Weronice, że Warska to jego dawna miłość.

Kiedy oglądać 4306. odcinek „Na Wspólnej”? Data i godzina emisji w TVN

Widzowie mogą śledzić losy bohaterów „Na Wspólnej”, jednej z najdłużej obecnych na polskich ekranach produkcji, od poniedziałku do czwartku w stacji TVN. Premiera 4306. odcinka „Na Wspólnej” odbędzie się w środę, 4 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Nowy epizod zostanie również udostępniony w sieci dla użytkowników platformy streamingowej Player.

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