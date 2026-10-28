Narkotykowy proceder w Tarnowie. 12 osób z zarzutami, policja zabezpieczyła ponad 4 kg narkotyków

Narkotykowy proceder w Tarnowie i Małopolsce

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wpadli na trop narkotykowego procederu w maju 2025 roku. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie przeprowadzono w listopadzie 2025 roku. Śledczy gromadzili materiał dowodowy, który umożliwił ustalenie kolejnych osób mających związek ze sprawą. Z ustaleń śledztwa wynika, że od 2024 roku do listopada 2025 roku osoby te miały wprowadzać do obrotu znaczne ilości narkotyków na terenie Tarnowa oraz innych miejscowości województwa małopolskiego.

Zabezpieczone narkotyki i zarzuty dla 12 osób

Podczas zatrzymań i przeszukań policjanci zabezpieczyli blisko 3 kg marihuany, 1,2 kg amfetaminy, 80 g kokainy oraz 50 g mefedronu. Znaleźli także przedmioty służące do przygotowywania ich do sprzedaży, w tym wagi i zgrzewarki. Zarzuty w sprawie usłyszało 12 osób w wieku od 26 do 50 lat, w tym 39-letni obywatel Mołdawii. Według policji wszyscy są związani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów. Jedna osoba usłyszała też zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu.

Źródło: Policja.pl