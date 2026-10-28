Laboratorium narkotykowe w Odrzywołku. Policja zabezpieczyła prawie 3,5 kg narkotyków

Laboratorium narkotykowe w Odrzywołku. Zgłoszenie dotyczyło zapachu chemikaliów

Po zgłoszeniu niepokojącego zapachu chemikaliów, który wydobywał się z wynajmowanej nieruchomości w Odrzywołku, na miejsce pojechali grójeccy kryminalni. Na terenie posesji znaleźli pomieszczenia wyposażone w urządzenia i materiały mogące służyć do produkcji narkotyków. W działaniach uczestniczyli także technicy kryminalistyki oraz specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Policja zabezpieczyła narkotyki, beczki i urządzenia

Policjanci zabezpieczyli 3,5 kg narkotyków oraz osiem beczek wypełnionych substancją służącą do produkcji narkotyków. Znaleźli także pojemniki z substancjami o różnej konsystencji, odczynniki chemiczne, reaktor i mieszadło. Zabezpieczyli również elementy linii technologicznej oraz półprodukty, które przekazano do dalszych badań. Ze względu na charakter ujawnionych substancji konieczne były szczegółowe oględziny i zabezpieczenie materiału dowodowego.

18-latek zatrzymany po odkryciu laboratorium narkotykowego

Policjanci zatrzymali 18-letniego obywatela Ukrainy. Usłyszał zarzut posiadania i produkcji znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy w Grójcu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Grójcu, a funkcjonariusze ustalają okoliczności sprawy oraz charakter i przeznaczenie zabezpieczonych substancji.

Źródło: Policja.pl