La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 511: Jana wyzna Manuelowi prawdę o matce. Pierścień może pogrążyć jego rodzinę

Jana opowie Manuelowi o zabójstwie matki w 511. odcinku „La Promesy”

Jana w końcu zdecyduje się wyjawić Manuelowi prawdę o swojej przeszłości. W 511. odcinku „La Promesy” narzeczona dziedzica pałacu zdradzi mu, że jest córką Dolores. Opowie również o tragedii, która naznaczyła jej życie i stała się jednym z powodów, dla których przybyła do posiadłości Lujánów.

Matka Jany została zamordowana, a dziewczyna od lat próbuje ustalić, kto odpowiada za tę zbrodnię. W dniu napadu zaginął także jej młodszy brat, którego Jana wciąż szuka. Trop prowadzący do La Promesy sprawił, że losy dziewczyny splotły się z rodziną Manuela.

Teraz Jana ujawni narzeczonemu szczegół, który może zmienić jego spojrzenie na bliskich. Jeden z napastników nosił pierścień rodowy Lujánów. To ważna wskazówka, ale sama w sobie nie przesądza jeszcze, kto stał za zabójstwem Dolores. Czy Manuel będzie gotowy zmierzyć się z podejrzeniami dotyczącymi własnej rodziny? I czy wyznanie Jany pomoże jej zbliżyć się do odkrycia prawdy?

Czy pierścień Lujánów doprowadzi Janę do zabójców Dolores?

Wyznanie Jany będzie szczególnie ważne w obliczu planowanego ślubu z Manuelem. W 509. odcinku „La Promesy” María poradziła dziewczynie, by przed ceremonią opowiedziała narzeczonemu o swojej przeszłości. Jana postanowiła więc dłużej nie ukrywać przed nim tajemnic, które od lat wpływają na jej życie. Dla Manuela ta informacja okaże się trudna, zwłaszcza że Jana jest mu tak bliska.

Catalina będzie walczyć o rodzinny interes w 511. odcinku „La Promesy”

W tym samym odcinku Catalina nie porzuci nadziei na odzyskanie firmy produkującej dżemy. Po wcześniejszych problemach z rodzinnym interesem będzie liczyć na to, że uda jej się ponownie przejąć nad nim kontrolę. Jej plany będą wymagały dalszych działań, a sama nadzieja na odzyskanie przedsiębiorstwa nie zagwarantuje jeszcze sukcesu.

„La Promesa – pałac tajemnic” – data i godzina emisji 511. odcinka

511. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

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