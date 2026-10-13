La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 499: Maria i Salvador nie cieszą się na ślub, a Jana i Manuel wymyślą fortel, żeby wyciągnąć Pię z jaskini

Petra zdradzi Santosowi jego nową rolę w 499. odcinku „La Promesy”

W poprzednim odcinku przedstawiła Ricardowi propozycję związaną z jego synem, a teraz będzie kontynuowałam swój plan zrobienia z niego pierwszego lokaja. Petra chce, aby Santos zastąpił niebawem ojca. Poinformuje go jego nowej funkcji i przekaże niezbędne rady, które mają pomóc mu odnaleźć się w nowych obowiązkach.

Jana i Manuel wymyślą sposób na wyciągnięcie Píi z kryjówki w 499. odcinku „La Promesy”

Jana i Manuel odwiedzą Píę w jaskini. Kobieta od dłuższego czasu ukrywa się poza La Promesą, a jej pobyt w odosobnieniu coraz bardziej niepokoi bliskich. Jana już wcześniej zastanawiała się, jak jej pomóc. Teraz razem z Manuelem opracują pewien fortel, który ma umożliwić wyciągnięcie Píi z kryjówki. Para będzie musiała znaleźć sposób, by przekonać ją do opuszczenia bezpiecznego schronienia.

Maria, Vera i Lope poszukają pracy dla Virtudes w 499. odcinku „La Promesy”

Virtudes nadal będzie potrzebowała pomocy. Maria, Vera i Lope zdecydują się ruszyć do miasteczka, aby poszukać dla niej pracy. Wcześniej służba próbowała wspierać kobietę między innymi poprzez potajemną produkcję dżemów. Teraz trójka bohaterów będzie chciała znaleźć dla Virtudes bardziej trwałe rozwiązanie.

Maria i Salvador nie cieszą się na ślub. Ich reakcja zaskoczy w 499. odcinku „La Promesy”

Tymczasem coraz więcej niepokoju będzie budzić sytuacja Marii i Salvadora. Candela i Jana zauważą, że para nie okazuje entuzjazmu związanego z planowanym ślubem. W 497. odcinku Maria i Salvador rozmawiali już o małżeństwie. Teraz ich zachowanie zacznie zwracać uwagę kolejnych osób. Pojawi się pytanie, czy oboje rzeczywiście są pewni decyzji o ślubie.

„La Promesa - pałac tajemnic” – data i godzina emisji 499. odcinka

499. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć także w serwisie TVP VOD. Widzowie zobaczą dalsze losy Jany, Manuela, Píi, Petry, Santosa oraz pozostałych bohaterów.

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