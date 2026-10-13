Pierwsza miłość, odcinek 4276: Darek wyjdzie na wolność! Tymczasem Eliza podejmie walkę o przyszłość Iskry [ZDJĘCIA]

Ambicje Elizy w klubie wykraczają daleko poza wykonywanie zwykłych poleceń. Jak pamiętamy z 4269. odcinka "Pierwszej miłości", bohaterka błyskawicznie radzi sobie z papierologią, którą Borys chciał ją odsunąć od pracy. Szybko zaczyna wprowadzać swoje rządy, co budzi opór otoczenia. Trener Koczarski (Andrzej Nejman) patrzy na nią ze sporym dystansem, a w Kamili (Monika Daukszo) nowa członkini zarządu budzi wyraźną niechęć.

Sytuacja nabiera tempa w 4276. odcinku, kiedy Eliza postanawia zreformować funkcjonowanie drużyny. Borys stanowczo odrzuca jej innowacje, zasłaniając się pustą kasą klubu. Bohaterka nie składa jednak broni i decyduje się na samodzielne znalezienie sponsora. Rozpoczyna poszukiwania inwestora, który zasili konto Iskry niezbędnymi funduszami.

Darek opuszcza areszt i rusza prosto do klubu Iskra

Tymczasem na wolność wychodzi Darek, który wcześniej trafił za kratki po tym, jak postrzelił swojego ojca z broni palnej w klatkę piersiową. Syn Bolesława od razu kieruje się do klubu, w którym Eliza i Borys walczą o przetrwanie w obliczu finansowej zapaści. Jego pojawienie się rodzi pytania o intencje i ewentualne próby sabotowania działań zarządu. Co więcej, w 4277. odcinku monitoring zarejestruje tajemniczą, zakapturzoną postać o dość podejrzanym zachowaniu.

Gdzie i kiedy obejrzeć 4276. odcinek "Pierwszej miłości"?

Nowy, 4276. odcinek serialu "Pierwsza miłość" pojawi się na antenie w piątek, 30 października 2026 roku o godzinie 18:00 w telewizji Polsat. Produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Fani formatu znajdą odcinki również na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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