Pierwsza miłość, odcinek 4276: Marzenia Kacpra o kolejnym dziecku legną w gruzach. Odpowiedź Marysi mocno go zaskoczy

Kacper naciska na Marysię w 4276. odcinku „Pierwszej miłości”

Nowaczyk już od dłuższego czasu marzy o kolejnym potomku. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy zaoferował Marysi rozpoczęcie starań o dziecko w 4178. epizodzie. W tamtym momencie wizja powiększenia rodziny była dla kobiety sporym zaskoczeniem, dlatego wolała wstrzymać się z natychmiastowym działaniem. Kwestia ta jednak cały czas wisiała w powietrzu, a mąż z każdym dniem coraz intensywniej próbował przekonać partnerkę do swojego pomysłu.

Sytuacja diametralnie się skomplikowała, gdy w życiu bohaterki znów zagościł jej pierwszy mąż oraz dawna, ogromna miłość, czyli Paweł (Mateusz Kościukiewicz). Ponowne pojawienie się tego mężczyzny błyskawicznie wywołało u Nowaczyka narastający niepokój. Obecny partner nie potrafił zapanować nad własną zazdrością, a szczególnie mocno irytowało go to, że ukochana wciąż potrafi z łatwością dogadać się z byłym mężem.

Temat rodzicielstwa powrócił jak bumerang w 4272. odsłonie „Pierwszej miłości”, kiedy to Kacper postanowił szczerze porozmawiać z żoną. Przeprosił ją wprawdzie za sceny zazdrości, ale wyznał też, że powrót Pawła niepotrzebnie zepchnął ich plany o wspólnym potomku na dalszy plan. Mężczyzna domagał się natychmiastowego wznowienia starań, jednak Marysia zażądała dodatkowego czasu na przemyślenie sprawy, na co jej mąż z pozoru przystał.

Decyzja Marysi z „Pierwszej miłości”. Stanowcze słowa w 4276. odcinku

W 4276. odcinku popularnej telenoweli temat dziecka powróci ze zdwojoną siłą. Kacper wpadnie na pomysł, aby jego żona jak najszybciej skonsultowała się z ginekolożką, licząc na rychły powrót do realizacji marzeń. Mężczyźnie przestaną wystarczać same dyskusje i ciągłe odwlekanie ostatecznego wyroku.

Bohaterka zrezygnuje z dalszego mydlenia oczu swojemu partnerowi. Zamiast domagać się kolejnych dni do namysłu, radykalnie i wprost zakomunikuje, że nie planuje już rodzić więcej dzieci. Dla Kacpra będzie to bolesny cios, gdyż potraktował wcześniejsze rozmowy jako pewnik, podczas gdy Marysia kategorycznie odrzuciła pomysł, którego od początku nie akceptowała.

Kiedy emisja 4276. odcinka „Pierwszej miłości”?

Premiera 4276. odcinka serialu „Pierwsza miłość” została zaplanowana na piątek, 30 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Produkcję można śledzić od poniedziałku do piątku o stałej porze, a wszystkie wyemitowane już epizody są dostępne na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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