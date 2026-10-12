Osasuna zmienia trenera. Wielki powrót na ławkę

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-12 14:14

Luis Miguel Ramis przestał pełnić obowiązki trenera w Osasunie Pampeluna, a jego miejsce zajmie Jagoba Arrasate. Nowy szkoleniowiec związał się z klubem długoterminowym kontraktem.

Trener Jagoba Arrasate obserwuje piłkarzy podczas treningu na stadionie. O zmianach w Osasunie przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Mężczyzna w szarym dresie stoi na skraju boiska i obserwuje trenujących piłkarzy na stadionie.

Nowy szkoleniowiec w Pampelunie

Luis Miguel Ramis został zwolniony z funkcji trenera Osasuny Pampeluna, co potwierdziły władze hiszpańskiego klubu. Jego następcą został Jagoba Arrasate, który powraca do zespołu. Szkoleniowiec podpisał umowę ważną do końca czerwca 2029 roku.

Dla 48-letniego trenera to powrót na znajome śmieci, ponieważ prowadził Osasunę w latach 2018-24. W tym czasie osiągnął znaczący sukces, dochodząc do finału Pucharu Hiszpanii w 2023 roku, gdzie jego drużyna uległa Realowi Madryt.

Jak wygląda sytuacja w tabeli?

Zmiana na stanowisku trenerskim jest podyktowana obecną pozycją zespołu w La Liga. Po ośmiu kolejkach Osasuna zajmuje 16. miejsce w tabeli, mając na swoim koncie zaledwie osiem punktów.

Sytuacja w lidze jest napięta, a liderem pozostaje Barcelona. Katalończycy zgromadzili do tej pory 24 punkty, co daje im bezpieczną przewagę w walce o mistrzostwo Hiszpanii.

ROLKI