Osasuna zmienia trenera. Wielki powrót na ławkę

Nowy szkoleniowiec w Pampelunie

Luis Miguel Ramis został zwolniony z funkcji trenera Osasuny Pampeluna, co potwierdziły władze hiszpańskiego klubu. Jego następcą został Jagoba Arrasate, który powraca do zespołu. Szkoleniowiec podpisał umowę ważną do końca czerwca 2029 roku.

Dla 48-letniego trenera to powrót na znajome śmieci, ponieważ prowadził Osasunę w latach 2018-24. W tym czasie osiągnął znaczący sukces, dochodząc do finału Pucharu Hiszpanii w 2023 roku, gdzie jego drużyna uległa Realowi Madryt.

Jak wygląda sytuacja w tabeli?

Zmiana na stanowisku trenerskim jest podyktowana obecną pozycją zespołu w La Liga. Po ośmiu kolejkach Osasuna zajmuje 16. miejsce w tabeli, mając na swoim koncie zaledwie osiem punktów.

Sytuacja w lidze jest napięta, a liderem pozostaje Barcelona. Katalończycy zgromadzili do tej pory 24 punkty, co daje im bezpieczną przewagę w walce o mistrzostwo Hiszpanii.