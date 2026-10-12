Hotel Paradise 13. Widzowie bezlitośni dla Wiktorii i Filipa: "Widać, że są razem"

Hotel Paradise 13. Wiktoria i Filip znali się wcześniej

Wejście Filipa do randkowego show wywołało spore emocje, zwłaszcza że okazał się byłym partnerem Wiktorii. Dziewczyna tłumaczyła, że mocno angażowała się w tę relację, ale z drugiej strony nie mogła liczyć na to samo, co bardzo ją zraniło. Chłopak miał zdawać sobie sprawę z wyrządzonej krzywdy, a wejście do programu potraktował jako szansę na odbudowanie znajomości. Na początku Wiktoria sprawiała wrażenie bardzo poruszonej i zdezorientowanej obecnością ex-chłopaka. Jednak błyskawiczne zbliżenie, do którego doszło między nimi krótko potem, wzbudziło ogromne wątpliwości fanów programu, którzy przestali wierzyć w autentyczność ich rozstania.

Hotel Paradise 13. Widzowie oskarżają parę o ustawkę

Na oficjalnym profilu "Hotelu Paradise" na Instagramie rozpętała się burza. Zdecydowana większość komentujących uważa, że znajomość Wiktorii i Filipa wygląda na z góry zaplanowaną strategię, co psuje im całą radość ze śledzenia losów uczestników.

„Bardzo pasuje całą edycję ta znajomość Wiktorii z Filipem. Cały sezon natychmiast przestaje być interesujący, jakby całą formułę szlag trafił. To zniechęca do kontynuowania oglądania” – oburzała się jedna z fanek na Instagramie.

Inni internauci zwracali uwagę na nienaturalnie szybką zmianę zachowania Wiktorii wobec byłego chłopaka.

„To wszystko jest dziwne. Na początku jak go zobaczyła był taki płacz, uciekanie do pokoju żeby za parę minut już z nim leżeć i się śmiać a wieczorem całować go na dobranoc - szybko jej przeszło jak na to, że niby tak mocno ją zranił. To jest niesprawiedliwe w stosunku do reszty uczestników. Podobna sytuacja miała miejsce w Love Island i ich wywalili z programu. Tutaj nikt niczego nie weryfikuje” – analizowała inna obserwatorka profilu.

Hotel Paradise 13. Fani węszą spisek: "Widać, że są razem"

Spora część widzów jest święcie przekonana, że uczestnicy ukrywają prawdę o swoim związku. W sieci mnożą się komentarze, według których Wiktoria i Filip wcale się nie rozstali, a udział w telewizyjnym show to po prostu sprytny plan zgarnięcia głównej nagrody.

„Strasznie to ukartowane i sztuczne. Widać że są razem” – komentują zniesmaczeni internauci.

Inna z widzek wprost stwierdziła po emisji odcinka: „Po dzisiejszym odcinku jestem pewna, że Wiktoria i fifi to ukartowali, dno”.

Choć oskarżenia są poważne, to na razie opierają się wyłącznie na domysłach internautów, a żadne twarde dowody na ustawkę nie ujrzały światła dziennego. Nie ma pewności, czy wejście byłej pary to rzeczywiście zaplanowana gra pod wygraną, jednak ich wspólna przeszłość i zaskakująco szybki powrót do zażyłości na pewno pozostaną gorącym tematem wśród miłośników „Hotelu Paradise 13”.