"La promesa - pałac tajemnic", odcinek 337: Cruz i Lorenzo łączą siły w spisku, by pozbyć się Curra z pałacu

Emocje w serialu "La promesa - pałac tajemnic" ostatnio sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam wielu zwrotów akcji i sercowych rozterek. Jana podjęła ważną decyzję, postanawiając spróbować ułożyć sobie życie z Ablem, podczas gdy Feliciano i Petra również zdecydowali się dać sobie kolejną szansę i odbudować swoją relację. Niestety, nie dla wszystkich był to dobry czas, ponieważ na Marię padły poważne podejrzenia o kradzież zegarka. Atmosferę na chwilę rozluźnił zachwycający pokaz maga Solomanda, jednak i ten moment miał swoje dramatyczne zakończenie, gdy Pelayo oświadczył się Catalinie, a ta odrzuciła jego propozycję. Po tylu osobistych zawirowaniach, co jeszcze może wydarzyć się w murach pałacu?

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 337 - streszczenie

Cruz i Alonso zgadzają się na wyjazd Leonor do Stanów Zjednoczonych, co jest dla niej szansą na nowy początek. Mimo to, dziewczyna wciąż żywi urazę do Martiny za zatajenie przed nią związku z Currem. W pałacu dochodzi do pojednania między Feliciano a Petrą, która okazuje wdzięczność Pii za jej interwencję. Tymczasem Maria Fernandez zostaje niesłusznie oskarżona o kradzież zegarka przez markizę i w konsekwencji traci pracę. Równocześnie, Jana konsekwentnie utrzymuje dystans wobec Manuela, a Cruz i Lorenzo knują wspólny spisek, by na dobre pozbyć się Curra z posiadłości.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 337 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów bohaterów w hiszpańskiej posiadłości Lujan. Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocjonujących zwrotów akcji i odpowiedzi na nurtujące pytania. Dla wszystkich fanów śledzących intrygi w pałacu mamy dobre wieści dotyczące premiery. Najnowszy, 337. odcinek serialu „La promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 26 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański hit, który przenosi nas do olśniewającej rezydencji arystokratycznego rodu Lujan na początku XX wieku. Fabuła koncentruje się na losach Jany, która zatrudnia się jako pokojówka, by odkryć prawdę o tragicznej przeszłości swojej rodziny. Jej plan zemsty komplikuje się, gdy rodzi się w niej uczucie do Manuela, syna jej wrogów. Serial pełen jest intryg, zakazanej miłości i pilnie strzeżonych sekretów, które wciągają od pierwszego odcinka. W serialu występują m.in.:

Ana Garces (jako Jana Exposito)

Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)

Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)

Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)

Carmen Flores (jako Simona Martinez)

Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)

Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)

Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)

Maria Castro (jako Pia Adarre)