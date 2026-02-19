"Sanatorium miłości" 2026 - uczestnicy. To oni będą szukać miłości w show TVP

Miłość nie zna metryki: na czym polega "Sanatorium Miłości"?

"Sanatorium Miłości" to popularne reality show Telewizji Polskiej, które od lat udowadnia, że prawdziwe uczucia mogą rozkwitnąć w każdym wieku. Program gromadzi grupę samotnych seniorów - sześć kobiet i sześciu mężczyzn - którzy przez trzy tygodnie mieszkają razem w malowniczym uzdrowisku. Podczas pobytu uczestnicy biorą udział w różnorodnych aktywnościach, poznają się nawzajem, nawiązują przyjaźnie, a przede wszystkim szukają drugiej połówki i szansy na miłość w dojrzałym wieku. To wyjątkowa okazja, by na nowo odkryć radość życia i pokazać, że po sześćdziesiątce można przeżywać chwile pełne beztroski i namiętności.

Marta Manowska ponownie w roli prowadzącej

Niezmiennie od pierwszej edycji, program "Sanatorium Miłości" prowadzi uwielbiana przez widzów Marta Manowska. Jej empatia, ciepło i umiejętność nawiązywania autentycznych relacji z uczestnikami sprawiły, że stała się prawdziwą ikoną show. Manowska z zaangażowaniem wspiera seniorów w ich poszukiwaniach, stając się powierniczką ich radości i trosk. Jej obecność gwarantuje, że program zachowa swój wyjątkowy charakter i będzie pełen wzruszających momentów.

Kto szuka miłości? Poznaj pierwszych kuracjuszy 8. edycji

Ósma edycja "Sanatorium Miłości" zadebiutuje na antenie TVP1 już 8 marca, a miejscem, w którym seniorzy będą szukać szczęścia, jest Konstancin-Jeziorna, a konkretnie butikowy hotel Dwór Konstancin. Telewizja Polska stopniowo ujawnia sylwetki uczestników, a pierwsze zapowiedzi rozgrzały internet do czerwoności.

Ewa z Lublina

Ta pełna energii kobieta była dwukrotnie zamężna. Po drugim rozwodzie, który nastąpił po 50. roku życia, przeszła spektakularną metamorfozę - schudła 17 kg i, jak sama podkreśla, "odzyskała dawną siebie". Dziś czuje się atrakcyjną kobietą i wie, czego szuka w partnerze: "mężczyzny z cechami wilka - troskliwego, opiekuńczego i wiernego". Jej młodzieńczy wygląd wzbudził już wiele dyskusji wśród internautów!

Henryk z Żychlina

Wśród męskiego grona znalazł się Henryk z Żychlina, opisywany jako pogodny romantyk. Ma pasję do gotowania i, co najważniejsze, głęboko wierzy w drugą szansę na miłość. Czy w Konstancinie-Jeziornie znajdzie kogoś, kto doceni jego serce i kulinarne talenty?

Emilia z Ozorkowa

Emilia to kobieta, która przez wiele lat była wdową. Z wykształcenia pedagog, choć nigdy nie pracowała w zawodzie, prowadziła własny sklep odzieżowy, a obecnie pomaga w salonie urody swojej synowej. Jest zaradna, otwarta i pogodna, a także miłośniczką tańca. Emilia jasno stawia sprawę: "Nigdy nie szukałam mężczyzny. Chciałam, żeby to on mnie znalazł". Jej serce można zdobyć dowcipem, inteligencją i sarkazmem.

Henryk R. z Gliwic

Kolejny Henryk w programie, tym razem z Gliwic, to romantyk, który nie boi się mówić wprost o uczuciach, namiętności i życiowych zakrętach. Zapewnia, że uwielbia sprawiać przyjemność kobietom. Jego otwartość i bezpośredniość z pewnością wniosą wiele dynamiki do relacji w sanatorium.

Kto jeszcze zamieszka w sanatorium? Śledźcie nasz artykuł, ponieważ będzie on na bieżąco aktualizowany.

Emocje gwarantowane: czego możemy się spodziewać?

Każda edycja "Sanatorium Miłości" przynosi ze sobą mnóstwo wzruszeń, szczerych wyznań i momentów, które na długo zapadają w pamięć. Uczestnicy udowadniają, że wiek to tylko liczba, a pragnienie bliskości, przyjaźni i miłości jest uniwersalne. Nowy sezon, z nowymi bohaterami i świeżą lokalizacją, zapowiada się niezwykle intrygująco. Będziemy świadkami rodzących się uczuć, przezwyciężania lęków i otwierania się na nowe doświadczenia. Czy któraś z tych historii zakończy się happy endem, jak to miało miejsce w poprzednich edycjach, gdzie niektóre pary odnalazły prawdziwe uczucie i są razem do dziś?

Nie przegap premiery 8. edycji "Sanatorium Miłości" i daj się porwać historii, która udowodni, że na miłość nigdy nie jest za późno!