La Promesa, odcinek 478: Manuela i Curro wrócą cali i zdrowi! Catalina i Adriano przeżyją namiętne chwile [ZDJĘCIA]

Manuel i Curro wracają z wojny w 478. Odcinku „La Promesy”

Najważniejszą wiadomością dla mieszkańców La Promesy będzie powrót Manuela i Curra z wojny. Obaj bohaterowie wreszcie opuszczą front i udadzą się do domu. Ich powrót będzie szczególnie ważny dla Cruz, która w poprzednich odcinkach zaczęła obawiać się o życie syna po wiadomościach o bombardowaniach w rejonie, gdzie młodzi mężczyźni stacjonowali. Bombardowania, strzelaniny, zasadzki wrogów – z tym wszystkim musieli zmierzyć się Curro i Manuel, a teraz będą mogli odetchnąć z ulgą i cieszyć się spokojem domowego miru.

Catalina i Adriano na romantycznej kolacji

W zupełnie innej sytuacji znajdzie się Catalina. Ona i Adriano spędzą razem romantyczny wieczór. Para spotka się na kolacji, a ich relacja będzie nabierała coraz większego znaczenia. Catalina już wcześniej wielokrotnie spotykała się z Adrianem, choć robiła to w tajemnicy. Romantyczne spotkanie może jednak ponownie wywołać problemy, szczególnie jeśli informacja o nim dotrze do Cruz, która nie zgadza się na ten związek.

Martina nadal walczy o prawdę

W 477. odcinku Martina, która przebywa obecnie w sanatorium, została oskarżona o napaść na Juanę. Jej próby przedstawienia własnej wersji wydarzeń w 478. odcinku nie przyniosą oczekiwanego rezultatu. Bohaterka będzie musiała więc nadal walczyć o to, by ktoś uwierzył w jej niewinność.

La Promesa, odcinek 478 – kiedy emisja?

478. odcinek „La Promesy” zostanie wyemitowany w środę, 16 września 2026 roku o godz. 15:05 na TVP2. Odcinek będzie można również obejrzeć online w TVP VOD. Widzów czeka przede wszystkim długo oczekiwany powrót Manuela i Curra z wojny, ale równolegle rozwijać się będą relacje Cataliny i Adriana oraz tajemniczy plan Rómula.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja osadzona jest w malowniczej Andaluzji z początku XX wieku. Fabuła podąża za losami młodej Jany, zatrudniającej się jako służka w bogatej posiadłości. Kobieta ma jeden cel: odnaleźć zaginionego lata temu brata oraz dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Misję dziewczyny dramatycznie komplikuje niespodziewana miłość do Manuela, dziedzica majątku. Produkcja sprawnie przeplata mroczne tajemnice i wątki sensacyjne z zakazanym uczuciem, dobitnie ukazując społeczne przepaście dzielące arystokrację od poddanej im służby.

W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

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