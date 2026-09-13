Dziedzictwo, odcinek 1031: Ezgi i Isil dopną swego! Sinan się oświadczy, a Aynur podejmie decyzję o wyjeździe [ZDJĘCIA]

Ezgi przedstawi Sinanowi sfałszowaną diagnozę w 1031. odcinku „Dziedzictwa”

W 1031. odcinku „Dziedzictwa” Ezgi wykorzysta sytuację, by jeszcze mocniej wpłynąć na Sinana. Przedstawi mu sfałszowaną diagnozę, z której będzie wynikało, że wskutek rzekomego wypadku straciła możliwość posiadania dzieci. Kobieta będzie chciała wzbudzić w prokuratorze jeszcze większe poczucie odpowiedzialności. Sinan uwierzy, że Ezgi naprawdę spotkała ogromna tragedia. Nie będzie wiedział, że diagnoza została przygotowana w ramach intrygi.

Sinan oświadczy się Ezgi w 1031. odcinku „Dziedzictwa”

Kłamstwo Ezgi przyniesie skutek, którego oczekiwała. Sinan, przytłoczony poczuciem winy, ulegnie presji i podejmie decyzję, która całkowicie zmieni sytuację. W 1031. odcinku „Dziedzictwa” mężczyzna oświadczy się Ezgi. Dla kobiety będzie to spełnienie planu, który krok po kroku realizowała wspólnie z jego matką Isil.

Aynur straci ostatnią nadzieję na Sinana w 1031. odcinku „Dziedzictwa”

Oświadczyny Sinana będą szczególnie bolesne dla Aynur. Dziewczyna jeszcze niedawno mogła mieć nadzieję, że jej relacja z prokuratorem rozwinie się w prawdziwy związek.W 1028. odcinku oboje byli już gotowi, by powiedzieć sobie, co czują. Wszystko zmieniło się jednak, gdy Isil w 1028. odcinku "Dziedzictwa" zadzwoniła do syna z informację, ze Ezgi chciała popełnić samobójstwo - powodem miało być rozstanie z Sinanem.

Aynur nie będzie miała wątpliwości, że właśnie nastąpił moment, aby przestać żyć nadzieją na związek z Sinanem. Postanowi odejść raz na zawsze i poszukać pracy gdzieś indziej.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1031

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1031. zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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