Dziedzictwo, odcinek 1031: Ezgi i Isil dopną swego! Sinan się oświadczy, a Aynur podejmie decyzję o wyjeździe [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-13 10:46

W odcinku 1031 serialu „Dziedzictwo” Ezgi posunie się do kolejnego kłamstwa, by zatrzymać przy sobie Sinana. Kobieta pokaże mu sfałszowaną diagnozę, według której po rzekomym wypadku nie będzie mogła mieć dzieci. Prokurator, dręczony wyrzutami sumienia, niespodziewanie poprosi ją o rękę. Dla Aynur będzie to bolesny cios.

Ezgi przedstawi Sinanowi sfałszowaną diagnozę w 1031. odcinku „Dziedzictwa”

W 1031. odcinku „Dziedzictwa” Ezgi wykorzysta sytuację, by jeszcze mocniej wpłynąć na Sinana. Przedstawi mu sfałszowaną diagnozę, z której będzie wynikało, że wskutek rzekomego wypadku straciła możliwość posiadania dzieci. Kobieta będzie chciała wzbudzić w prokuratorze jeszcze większe poczucie odpowiedzialności. Sinan uwierzy, że Ezgi naprawdę spotkała ogromna tragedia. Nie będzie wiedział, że diagnoza została przygotowana w ramach intrygi.

Sinan oświadczy się Ezgi w 1031. odcinku „Dziedzictwa”

Kłamstwo Ezgi przyniesie skutek, którego oczekiwała. Sinan, przytłoczony poczuciem winy, ulegnie presji i podejmie decyzję, która całkowicie zmieni sytuację. W 1031. odcinku „Dziedzictwa” mężczyzna oświadczy się Ezgi. Dla kobiety będzie to spełnienie planu, który krok po kroku realizowała wspólnie z jego matką Isil. 

Aynur straci ostatnią nadzieję na Sinana w 1031. odcinku „Dziedzictwa”

Oświadczyny Sinana będą szczególnie bolesne dla Aynur. Dziewczyna jeszcze niedawno mogła mieć nadzieję, że jej relacja z prokuratorem rozwinie się w prawdziwy związek.W 1028. odcinku oboje byli już gotowi, by powiedzieć sobie, co czują. Wszystko zmieniło się jednak, gdy Isil  w 1028. odcinku "Dziedzictwa" zadzwoniła do syna z informację, ze Ezgi chciała popełnić samobójstwo - powodem miało być rozstanie z Sinanem.

Aynur nie będzie miała wątpliwości, że właśnie nastąpił moment, aby przestać żyć nadzieją na związek z Sinanem. Postanowi odejść raz na zawsze i poszukać pracy gdzieś indziej.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1031

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1031. zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

  • Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
  • Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz
  • Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf
La Promesa - pałac tajemnic odc. 472: Santos, Vera
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