Dziedzictwo, odcinek 1030: Sinan porzuci własne szczęście dla Ezgi! Nie będzie wiedział, że został oszukany - ZDJĘCIA

Ezgi wykorzysta strach przed utratą szansy na macierzyństwo w 1030. odcinku „Dziedzictwa”

Ezgi i Isil nie przestają snuć swoich niecnych intryg próbując zaszkodzić relacji Sinana i jego gosposi Aynur, a ich pomysły są coraz bardziej okrutne i wyrachowane. W 1028. odcinku "Dziedzictwa" Sinan zaprosił Aynur na romantyczną kolację, gdzie oboje zamierzali wyznać sobie uczucia, jednak Isil zadzwoniła z fałszywą informacją na temat próby samobójczej Ezgi. Teraz, w 1030. odcinku „Dziedzictwa”, Ezgi będzie przekonywać Sinana, że jej życie po urazie całkowicie się zmieniło. Kobieta okłamie go, że uszkodzenie macicy oznacza dla niej utratę możliwości posiadania dzieci.

Dla Ezgi będzie to kolejny sposób na zatrzymanie przy sobie mężczyzny. Zamiast zaakceptować rozstanie, będzie chciała wzbudzić w Sinanie jeszcze większe poczucie winy oraz odpowiedzialności za jej stan. Jej dramatyczna historia sprawi, że mężczyzna uwierzy, iż naprawdę potrzebuje ona jego wsparcia.

W 1030. odcinku „Dziedzictwa” Sinan zacznie szukać ratunku dla Ezgi

Ezgi będzie załamana i poprosi Sinana, aby z nią został. Mężczyzna, dręczony wyrzutami sumienia, nie pozostanie obojętny na jej rozpacz. W 1030. odcinku „Dziedzictwa” zamiast skupić się wyłącznie na swoim życiu, zacznie szukać sposobu, by pomóc byłej narzeczonej. Sinan znajdzie specjalistę, który może dać Ezgi nadzieję. Będzie przekonany, że istnieje jeszcze szansa na rozwiązanie jej problemu. Jego zachowanie pokaże, jak mocno uwierzy w historię przedstawioną przez Ezgi.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1030

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1030. zostanie wyemitowany w 16 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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