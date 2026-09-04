"Panna młoda": streszczenie odcinka 196

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-04 11:57

W 196. odcinku „Panny młodej” Dżihan podejmie decyzję, która wywoła w rodzinie spore poruszenie. Hancer ma zostać, choć nie wszystkim przypadnie to do gustu. Melih spróbuje przekonać Dżihana, że nie powinien wycofywać się z obranej drogi.

W poprzednim odcinku Derya marzyła o pracy fryzjerki i ćwiczyła swoje umiejętności na Cemilu. Engin poprosił o nagrania z monitoringu, bo chciał ustalić, kim była tajemnicza pacjentka Yasemin i co naprawdę ukrywa. Dżihan zdecydował, że Hancer ma zostać w starym domu. Kiedy Mukadder usłyszała tę wiadomość, wpadła w szał. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 196 - streszczenie

Decyzja Dżihana, by Hancer została, wywoła wiele kontrowersji i jeszcze bardziej zaogni sytuację. Melih spróbuje przekonać go, że obrał właściwą drogę. Zaproponuje również rodzinną kolację, licząc, że spotkanie pomoże uspokoić napiętą atmosferę. W tym samym czasie Engin będzie próbował ustalić, kim była tajemnicza pacjentka.

„Panna młoda” odcinek 196 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

196. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 12 września 2026 roku na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. Właśnie wtedy widzowie poznają dalsze konsekwencje decyzji Dżihana.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od lat opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Dżihanem, żeby zdobyć pieniądze na jego leczenie. Dżihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uważa Hancer za idealną kandydatkę. Po przeprowadzce do rezydencji męża Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, choć Mukadder od początku planowała odesłać Hancer po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Panna młoda: streszczenie odcinka 196
Galeria zdjęć 8

Rolki

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panna młoda