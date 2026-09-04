W poprzednim odcinku Derya marzyła o pracy fryzjerki i ćwiczyła swoje umiejętności na Cemilu. Engin poprosił o nagrania z monitoringu, bo chciał ustalić, kim była tajemnicza pacjentka Yasemin i co naprawdę ukrywa. Dżihan zdecydował, że Hancer ma zostać w starym domu. Kiedy Mukadder usłyszała tę wiadomość, wpadła w szał. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 196 - streszczenie

Decyzja Dżihana, by Hancer została, wywoła wiele kontrowersji i jeszcze bardziej zaogni sytuację. Melih spróbuje przekonać go, że obrał właściwą drogę. Zaproponuje również rodzinną kolację, licząc, że spotkanie pomoże uspokoić napiętą atmosferę. W tym samym czasie Engin będzie próbował ustalić, kim była tajemnicza pacjentka.

„Panna młoda” odcinek 196 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

196. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 12 września 2026 roku na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. Właśnie wtedy widzowie poznają dalsze konsekwencje decyzji Dżihana.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od lat opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Dżihanem, żeby zdobyć pieniądze na jego leczenie. Dżihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uważa Hancer za idealną kandydatkę. Po przeprowadzce do rezydencji męża Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, choć Mukadder od początku planowała odesłać Hancer po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin